Τις παρεμβάσεις που υλοποίησε η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε περισσότερα από 1.000 σημεία, καθώς και τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας που θα ολοκληρωθούν το επόμενο διάστημα, παρουσίασε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, κατά την ομιλία του στην εκδήλωση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, Ευαγγελίας Λιακούλη, για τα δύο χρόνια από την κακοκαιρία Daniel.

Ο Περιφερειάρχης αποδέχθηκε, μάλιστα, πρόταση που κατέθεσε η κ. Λιακούλη για τη διοργάνωση, μέσα στον επόμενο χρόνο, ενός Αναπτυξιακού Συνεδρίου στη Θεσσαλία με στόχο τη συνολική ανασυγκρότηση της περιοχής.

Αναλυτικότερα, κατά την έναρξη της ομιλίας του, ο κ,Κουρέτας τόνισε: «Μία κρίση είναι κρίση όταν δεν μπορεί κανείς να καταλάβει τα αίτια», αναφερόμενος στην κακοκαιρία Daniel. Σημείωσε ότι έγιναν λάθη στο παρελθόν «Καθώς αν είχαν γίνει τα φράγματα Μουζακίου , Πύλης και Ενιπέα, που είχαν προγραμματιστεί από το 2010 δεν θα είχαμε τις δραματικές συνέπειες του Daniel. Επί τριάντα χρόνια δεν έγινε τίποτα· δεν μπορεί όμως κανείς να περιμένει ότι όλα θα γίνουν μέσα σε έναν χρόνο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ακολούθως, παρουσίασε μέσω PowerPoint την παρέμβαση της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε περισσότερα από 1.000 σημεία, σε αναχώματα και ποτάμια, με ιδιαίτερη αναφορά στους καθαρισμούς των ποταμών. Στο πλαίσιο αυτό, έδειξε φωτογραφίες από την εικόνα πριν και μετά τις εργασίες.

Απευθυνόμενος στους πολίτες που παρακολούθησαν την εκδήλωση, ο κ. Κουρέτας υπογράμμισε: «Η ψήφος που δώσατε απέδωσε. Θέλω να ξέρετε ότι στην Περιφέρεια έγινε σοβαρή δουλειά με ευσυνειδησία. Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που δημοπράτησε μελέτες για την αντιπλημμυρική προστασία. Τα 5 εκατομμύρια του ΕΣΠΑ τα κάναμε 50».

Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι τα υλοποιημένα ή σε εξέλιξη έργα, μετά τη θεομηνία daniel, ανέρχονται σε 120 εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα έργα που απομένουν προς δημοπράτηση ανέρχονται σε 38,5 εκατομμύρια, σύνολο 158.500.000 ευρώ.

Αναφέρθηκε στο επιχειρησιακό σχέδιο αντιπλημμυρικών έργων του τμήματος του Πηνειού -Ανατολικής Πεδιάδας Θεσσαλίας που θα συμβάλει στην αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας και στην αντιμετώπιση της λειψυδρίας και το οποίο χρηματοδοτεί η Περιφέρεια μέσα από το ΕΣΠΑ με 4,7 εκατ. ευρώ. «Οι μελέτες θα ολοκληρωθούν εντός 12 μηνών από την συμβασιοποίησή τους κι έτσι ο Πηνειός θα αποκτήσει για πρώτη φορά Σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Περιφερειάρχης ανακοίνωσε ότι στο τέλος του 2025 η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα παρουσιάσει ολοκληρωμένο to Σχέδιο Αντιπλημμυρικής Προστασίας.