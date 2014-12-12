Για την ευλογιά αιγοπροβάτων και την δημιουργία 17 απολυμαντικών σταθμών σε όλη τη Θεσσαλία από την προσεχή Δευτέρα προανήγγειλε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

Ο ίδιος, επισήμανε την αγωνία που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι για το «πως θα ξαναχτιστούν τα κοπάδια τους», ενώ σχετικά με τις αποζημιώσεις τόνισε ότι αναμένεται να δοθούν μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη εκείνες που αφορούν τις ζωωοτροφές.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Στον αέρα» στη δημοσιογράφο Νίκη Λυμπεράκη στα Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Κουρέτας ανέφερε μεταξύ άλλων:

Δ.ΚΟΥΡΕΤΑΣ: Η κτηνοτροφία στην Θεσσαλία είναι η πιο σημαντική πηγή εισοδήματος, έχει περίπου 1,8 εκατομμύριο αιγοπρόβατα και από τα οποία έχουν θανατωθεί- μέχρι χθες- περίπου στις 100 χιλιάδες.

Ερωτηθείς τι λάθη έγιναν και πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις η ευλογιά των αιγοπροβάτων

Δ.ΚΟΥΡΕΤΑΣ: Τώρα που το βλέπουμε εκ των υστέρων μετά από ένα χρόνο το τεστ που γινότανε -και γίνεται σε εμάς- θα έπρεπε να είχε γίνει αρκετά νωρίτερα για να μπορούμε να έχουμε προλάβει την έξαρση και επίσης να έχουν δοθεί οι αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους για τις ζωοτροφές γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν να ταΐσουν τα ζώα τους και τα έβγαζαν έξω και αναγκαστικά κολλούσαν το ένα με το άλλο.

Δ.ΚΟΥΡΕΤΑΣ: Πρέπει να γίνουν απολυμαντικοί σταθμοί σε μεγάλη έκταση. Εμείς από 6 που έχουμε θα κάνουμε 17 σε όλες τις περιφερειακές ενότητες ή θα αποκλείσουμε όλους τους δρόμους που πηγαίνουν στις κτηνοτροφικές μονάδες. Για εμάς στη Θεσσαλία θα λειτουργήσει την Παρασκευή το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί γιατί σε ένα μικρότερο βαθμό ήδη γίνεται.

Με αφορμή την συγκέντρωση διαμαρτυρίας των κτηνοτρόφων για την ευλογιά έξω από την Περιφέρεια

Δ.ΚΟΥΡΕΤΑΣ: Έχουν καθυστερήσει οι αποζημιώσεις γιατί οι άνθρωποι χάσανε το κοπάδι τους από την ευλογιά και δεν έχουν έσοδα. Ζητούν οι αποζημιώσεις να έρθουν νωρίτερα, δίκαιο αίτημα αυτό γιατί ένας που είχε 300 πρόβατα και έβγαζε ένα καλό εισόδημα τώρα δεν έχει ούτε το κοπάδι του ούτε γάλα δίνει, πως θα ζήσει. Οι κτηνοτρόφοι έχουν μια μεγάλη αγωνία πως θα ξαναχτιστούν τα κοπάδια γιατί αν δεν καθαρίσει η Θεσσαλία από την ευλογιά, με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, δεν μπορεί να φέρουν κάποιο καινούργιο ζώο γιατί αν ξανακολλήσουν θα γίνεται ένα πινγκ-πονγκ. Αυτό που κάναμε και θα κάνουμε τώρα και θα γίνεται σε όλη τη χώρα είναι ότι θα δίνεται ένα πιστοποιητικό απολύμανσης του οχήματος που πηγαίνει να πάρει γάλα, χωρίς αυτό δεν θα μπορεί να πάρει γάλα.

Σχετικά με τις αποζημιώσεις

Δ.ΚΟΥΡΕΤΑΣ: Οι αποζημιώσεις για τις ζωοτροφές υποτίθεται ότι θα δοθούν μέχρι το τέλος του μήνα, όσον αφορά τις αποζημιώσεις που θα δοθούν για τα ζώα που έχουν ευλογιά δεν γνωρίζω. Πρέπει να γίνει κάποια ανακοίνωση από το υπουργείο εμείς δεν έχουμε άμεση παρέμβαση σε αυτό.

