Κούρσα ανόδου ξεκίνησε η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης πριν καλά, καλά συμπληρωθεί ένας μήνας από την έναρξη διάθεσής του.

Η μέση τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης, σύμφωνα με τα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων, εκτινάχθηκε στα 1,171 ευρώ ανά λίτρο, ενώ σε νησιά και περιοχές όπου το κρύο έχει πιάσει για τα καλά… οι μέσες τιμές κυμαίνονται από τα 1,20 και αγγίζουν και τα 1,30 ευρώ το λίτρο.

Μικρή βοήθεια μπορούν να έχουν τα νοικοκυριά από το επίδομα θέρμανσης, με την πλατφόρμα mythermansi να έχει ανοίξει από τις 10 Νοεμβρίου.

Η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ανεβαίνει

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών η μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στις 9 Νοεμβρίου (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) ήταν στα 1,171 ευρώ ανά λίτρο.

Στις 15 Οκτωβρίου οπότε και ξεκίνησε η διάθεση του καυσίμου η μέση τιμή ήταν στα 1,128 ευρώ ανά λίτρο. Πρόκειται για μία αύξηση της τάξης του 4%.

(*) Στο νομό Λάρισας σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τιμών η μέση τιμή κυμαίνεται στα 1,177 ευρώ ανά λίτρο.

Η άνοδος του κόστους καταγράφεται την ίδια στιγμή με την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, οπότε και η ζήτηση για το πετρέλαιο θέρμανσης έχει αρχίσει και τσιμπά…

Οι αυξήσεις οφείλονται στις αντίστοιχες ανατιμήσεις του πετρελαίου που προμηθεύονται τα διυλιστήρια για τη διάθεση των ποσοτήτων του πετρελαίου θέρμανσης.

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από ot.gr)