Ο Κώστας Καραγιάννης, δημότης Δ.Δ. Γόννων και πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Γόννων καταγγέλλει την κοπή πικροδαφνών στην είσοδο του δημοτικού διαμερίσματος.

Eιδικότερα αναφέρει:

«Αλήθεια πως θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την καταστροφή των καταπράσινων και ανθισμένων πικροδαφνών στην είσοδο του Δημοτικού Διαμερίσματος Γόννων, που αν δεν ομόρφαιναν, τουλάχιστον δεν ενοχλούσαν;

Τι έχει να πει γι’ αυτό ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο του Δ.Δ. Γόννων και κατ’ επέκταση και η Δημοτική Αρχή;

Ας μεταφέρουν, λοιπόν, την καταστροφική τους μανία σε κανένα αγροτικό δρόμο, για να μπορούν και οι αγρότες να πηγαίνουν στα χωράφια τους και όχι να καταστρέφουν κάτι που αμφιβάλω αν ξέρουν τη χρησιμότητα».