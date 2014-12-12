K. Kαραγιάννης: Γιατί κόπηκαν οι ανθισμένες πικροδάφνες στην είσοδο των Γόννων;"
Τέμπη | 30 Αυγ 2025, 09:25
Ο Κώστας Καραγιάννης, δημότης Δ.Δ. Γόννων και πρώην πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Γόννων καταγγέλλει την κοπή πικροδαφνών στην είσοδο του δημοτικού διαμερίσματος.
Eιδικότερα αναφέρει:
«Αλήθεια πως θα μπορούσε να χαρακτηρίσει κανείς την καταστροφή των καταπράσινων και ανθισμένων πικροδαφνών στην είσοδο του Δημοτικού Διαμερίσματος Γόννων, που αν δεν ομόρφαιναν, τουλάχιστον δεν ενοχλούσαν;
Τι έχει να πει γι’ αυτό ο Πρόεδρος και το Τοπικό Συμβούλιο του Δ.Δ. Γόννων και κατ’ επέκταση και η Δημοτική Αρχή;
Ας μεταφέρουν, λοιπόν, την καταστροφική τους μανία σε κανένα αγροτικό δρόμο, για να μπορούν και οι αγρότες να πηγαίνουν στα χωράφια τους και όχι να καταστρέφουν κάτι που αμφιβάλω αν ξέρουν τη χρησιμότητα».
