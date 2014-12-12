Αποκαλύψεις για το θέμα της ευλογιάς των προβάτων και της διαχείρισης του από την κυβέρνηση έκανε η εκπομπή Κοινωνία Ωρα MEGA.

Η σημερινή εκπομπή φιλοξένησε τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα ο οποίος αποκάλυψε πως στο Βέλγιο υπάρχει νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων αλλά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση για να τα λάβει.

Όπως είχε αποκαλύψει η εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA, στη χώρα μας είχαν εισέλθει παράνομα εμβόλια για την ευλογιά των αιγοπροβάτων από χώρες όπως Τουρκία, Ιορδανία και Αίγυπτο.

Δεν έγινε αίτηση για εμβόλιο στην Κομισιόν

«Μου εξήγησαν πως όταν είχαν έρθει στην Ελλάδα στις 24-25 Μαΐου είχαν κάνει μία σειρά από συστάσεις στο υπουργείο και μία από αυτές ήταν να εξετάσουμε ένα πρόγραμμα στοχευμένου εμβολιασμού, που θα γινόταν σε κάποιες ζώνες που βρίσκαμε θετικές εκτροφές. Όχι καθολικός εμβολιασμός», είπε ο κος Κουρέτας.

«Μου έδειξαν emails από τον Σεπτέμβριο που είχαν απαντήσει σε κάποιες ερωτήσεις Ελλήνων ευρωβουλευτών και απαντούσαν ότι υπάρχουν 500.000 δόσεις εμβολίων που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Για να μπορεί μία χώρα να μπει σε πρόγραμμα εμβολιασμού πρέπει να κάνει αίτηση και μετά η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια που έχει έτοιμα εκείνη τη στιγμή».

Δυσοίωνο, 3ο κύμα ευλογιάς

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας τονίζει πως ο εμβολιασμός κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων πρέπει να γίνει άμεσα. Όπως είπε, στο πρώτο κύμα της ζωονόσου θανατώθηκαν περίπου 30.000 με 40.000 χιλιάδες ζώα, στο δεύτερο κύμα οι θανατώσεις έφτασαν τις 350.000, ενώ δυσοίωνο προβλέπεται ένα τρίτο κύμα ευλογιάς.

«Φανταστείτε στο τρίτο κύμα, που λένε ότι αναμένεται την άνοιξη, τι θα γίνει εάν δεν πάρουμε κάποια μέτρα», τόνισε ο κος Κουρέτας.

Δείτε το βίντεο:

tovima.gr