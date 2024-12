Η περίοδος των Χριστουγέννων έφτασε και η Λάρισα φοράει τα γιορτινά της.

Από τις 4 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου, η πόλη γεμίζει φως, μουσική, χαρά και μοναδικές στιγμές για μικρούς και μεγάλους.

Στην ανακοίνωση της δημοτικής αρχής αναφέρονται τα εξής:

“Συναυλίες, παιδικές παραστάσεις, λαμπερά events και γιορτινές δραστηριότητες σας περιμένουν για να ζήσουμε μαζί την απόλυτη χριστουγεννιάτικη εμπειρία!

Από το άναμμα του δέντρου με τη μαγευτική φωνή του Στέλιου Ρόκκου ως την απίστευτη παρέλαση των Χριστουγέννων και μέχρι τη φαντασμαγορική αλλαγή του χρόνου στην Κεντρική Πλατεία, κάθε μέρα είναι γεμάτη εκπλήξεις!

Ανακαλύψτε το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων και ελάτε να γεμίσουμε την πόλη μας με γέλια, τραγούδια και τη ζεστασιά των γιορτών.

Η Λάρισα σας περιμένει να δημιουργήσουμε μαζί αναμνήσεις που θα κρατήσουν για πάντα!”

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Δήμου Λαρισαίων – Χριστούγεννα 2024 & Πρωτοχρονιά 2025

4 Δεκεμβρίου 2024 – Τετάρτη

20:30: Κεντρική Πλατεία – Άναμμα Δέντρου – Φιλαρμονική – Συναυλία με Στέλιο Ρόκκο

5 Δεκεμβρίου 2024 – Πέμπτη

17:30: Δημοτική Βιβλιοθήκη – Παρουσίαση Χριστουγεννιάτικου βιβλίου “Άγιος Βασίλης – Ζητούνται Επειγόντως Βοηθοί”

7 Δεκεμβρίου 2024 – Σάββατο

10:30: Αμφιθέατρο Μύλου του Παππά – Ταχταρίσματα, Χορός & Μουσική (Εργαστήριο μουσικής για συνοδούς και μωρά)

12:30: Αμφιθέατρο Μύλου του Παππά – Η Φούλα η Χιονονιφούλα αποφασίζει να ταξιδέψει (χριστουγεννιάτικη μουσικοχορευτική παιδική παράσταση)

19:30: Πλατεία Φαλάνης – Φιλαρμονική

20:00: Αίθουσα Δημοτικού Ωδείου Λάρισας – 10 Χρόνια Ορχήστρα Ελληνικής Λαϊκής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

8 Δεκεμβρίου 2024 – Κυριακή

18:30: Ι.Ν. Αγ. Γεωργίου – Γιάννουλη – Φιλαρμονική

20:00: Αίθουσα Δημοτικού Ωδείου Λάρισας – 10 Χρόνια Ορχήστρα Ελληνικής Λαϊκής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

9 Δεκεμβρίου 2024 – Δευτέρα

20:30: Αίθουσα Συναυλιών Δ.Ω.Λ. – Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Ορχηστρών Σπουδαστών Δ.Ω.Λ.

10 Δεκεμβρίου 2024 – Τρίτη

19:00: Κεντρική Πλατεία – Τερψιθέα – Φιλαρμονική

Απόγευμα: Πλατεία Stage – Παραδοσιακή Ορχήστρα ΔΩΛ

11 Δεκεμβρίου 2024 – Τετάρτη

Απόγευμα: Κεντρική Πλατεία – Stage – Απογευματινή Μουσική Εκδήλωση

12 Δεκεμβρίου 2024 – Πέμπτη

17:30: Δημοτικό Σχολείο Φαλάνης – Φιλαρμονική

18:30: Χατζηγιάννειο – Χριστουγεννιάτικη Παράσταση ΚΔΑΠ «Γυάλινος Κόσμος»

18:30: Σκηνή Αίθουσας Συναυλιών Δ.Ω.Λ. – “Talking in Jazz” (Εργαστήριο Jazz για σπουδαστές/στριες)

19:00: Πλατεία Stage – Σαξόφωνα Δ.Ω.Λ. (Τάξη κου Φυσέκη)

20:00: Αίθουσα Συναυλιών Δ.Ω.Λ. – “Talking in Jazz” (Συναυλία Jazz Τρίο Γιώργου Τσώλη)

13 Δεκεμβρίου 2024 – Παρασκευή

19:00: Κεντρική Πλατεία – Λάρισα – Φιλαρμονική – Συναυλία

20:30: Πλατεία Stage – Λέσχες Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, Κιθάρες (Τάξη κου Αχ. Σίμου)

14 Δεκεμβρίου 2024 – Σάββατο

20:00: Αίθουσα Συναυλιών Δ.Ω.Λ. – Χριστουγεννιάτικη Συναυλία μέσα από Jazz & Rock ακούσματα (INDONNATION)

15 Δεκεμβρίου 2024 – Κυριακή

Πρωί: Πλατεία Stage – Λέσχες Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, Κιθάρες (Τάξη κου Αχ. Σίμου)

18:30: Πλατεία Stage – Συναυλία Πνευστών (Τάξη κου Τσιαρδάκα)

20:00: Αίθουσα Συναυλιών Δ.Ω.Λ. – So this is Christmas… Σύνολα Παιδικής Χορωδίας Δ.Ω.Λ. & Τάξη Σύγχρονου Τραγουδιού

16 Δεκεμβρίου 2024 – Δευτέρα

19:00: Πλατεία Stage – Stand-up Comedy

17 Δεκεμβρίου 2024 – Τρίτη

20:00: Αίθουσα Συναυλιών Δ.Ω.Λ. – Εορταστική Συναυλία της Σχολής Παραδοσιακής Μουσικής του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας

18 Δεκεμβρίου 2024 – Τετάρτη

20:00: Χατζηγιάννειο – Χριστουγεννιάτικη Παράσταση Συλλόγου Μουσικής και Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης Λάρισας

17:30-21:00: Πλατεία Stage – Λαρισαίοι DJs (Σύλλογος Λαρισαίων Δισκοθετών)

19 Δεκεμβρίου 2024 – Πέμπτη

19:00: Χατζηγιάννειο – Χριστουγεννιάτικη Παράσταση ΚΔΑΠ «Πρόσβαση» (“Τα παιδιά που ήθελαν ν’ αγγίξουν τ’ αστέρια”)

20 Δεκεμβρίου 2024 – Παρασκευή

18:00: Χατζηγιάννειο – Λέσχες Πολιτισμού Δήμου Λαρισαίων, Κιθάρες (Τάξη κου Αχ. Σίμου και κας Νικούλη)

Απόγευμα: Κεντρική Πλατεία – Stage – Μουσική Εκδήλωση

21 Δεκεμβρίου 2024 – Σάββατο

11:00: Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων – Μύλος του Παππά – Χριστούγεννα με τη Γιαγιά και τον Παππού

12:00: Γαλλικό Ινστιτούτο – Φιλαρμονική – Ξενόγλωσσα Κάλαντα

18:00: Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Κωνσταντίνου – Latin Christmas (Τάξη κας Πλασταρά)

18:30: Χατζηγιάννειο – Χριστουγεννιάτικη Παράσταση MOS “Πρόσεχε τι εύχεσαι”

Απόγευμα: Κεντρική Πλατεία – Stage – Μουσική Εκδήλωση

22 Δεκεμβρίου 2024 – Κυριακή

12:00: Φρίξου – Δευκαλίωνος – Συναυλία Φιλαρμονικής

11:00-13:00: Μουσείο Σιτηρών και Αλεύρων – Μύλος του Παππά – Χριστούγεννα με τη Γιαγιά και τον Παππού

18:00: Μύλος του Παππά – Δον Κιχώτης στο Δημοτικό Κουκλοθίασο Τιριτόμπα

Απόγευμα: Πλατεία Stage – Live Streaming Συμφωνικής Ορχήστρας

20:00: Αίθουσα Συναυλιών Δ.Ω.Λ. – Εορταστικό Κοντσέρτο Gala Όπερας

23 Δεκεμβρίου 2024 – Δευτέρα

Απόγευμα: Κεντρική Πλατεία – Stage – Μουσική Εκδήλωση

24 Δεκεμβρίου 2024 – Τρίτη

9:00: Πόλη της Λάρισας – Κάλαντα από Φιλαρμονική

16:30: Κεντρική Πλατεία – Christmas Parade!

17:30: Κεντρική Πλατεία – Πάρτι με τον DJ Junior Pappa!

26 Δεκεμβρίου 2024 – Πέμπτη

18:00: Μύλος του Παππά – Δον Κιχώτης στο Δημοτικό Κουκλοθίασο Τιριτόμπα

27 Δεκεμβρίου 2024 – Παρασκευή

17:30-21:00: Πλατεία Stage – Λαρισαίοι DJs

29 Δεκεμβρίου 2024 – Κυριακή

18:00: Μύλος του Παππά – Δον Κιχώτης στο Δημοτικό Κουκλοθίασο Τιριτόμπα

20:00: Αίθουσα Συναυλιών Δ.Ω.Λ. – “Δόξα ἐν ὑψίστοις” (Χριστουγεννιάτικη Συναυλία Μικτής Χορωδίας Δ.Ω.Λ.)

30 Δεκεμβρίου 2024 – Δευτέρα

17:30-21:00: Πλατεία Stage – Λαρισαίοι DJs

31 Δεκεμβρίου 2024 – Τρίτη

09:00: Εκκίνηση από τον Μύλο του Παππά – Κάλαντα από τη Φιλαρμονική

Πρωί: Πλατεία Stage – Santa Walk

Βράδυ: Κεντρική Πλατεία – Αλλαγή Χρόνου!

2 Ιανουαρίου 2025 – Πέμπτη

18:00: Μύλος του Παππά – Δον Κιχώτης στο Δημοτικό Κουκλοθίασο Τιριτόμπα