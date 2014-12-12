Σορός άνδρα εντοπίστηκε το απόγευμα της Κυριακής στην απομονωμένη παραλία Πετρομέλισσο του Κεραμιδίου Μαγνησίας, σε μικρή απόσταση από την περιοχή του Βένετου. Κλιμάκιο του Λιμενικού Σώματος έφτασε στο σημείο και προχώρησε στην ανάσυρση, μεταφέροντας τη σορό με πλωτό σκάφος στην παραλία Καμαρίου.

Στη συνέχεια το σώμα διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, όπου πρόκειται να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία νεκροψίας–νεκροτομής και να πραγματοποιηθεί ταυτοποίηση, ώστε να διαπιστωθεί η ταυτότητα του άνδρα.

Ήδη πιθανολογείται ότι η σορός μπορεί να ανήκει στον 72χρονο Αυστριακό που είχε εξαφανιστεί πριν από περίπου σαράντα ημέρες, όταν είχε επισκεφθεί για διακοπές την περιοχή του Στομίου Λάρισας. Το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητό του βρέθηκε σε δυσπρόσιτο σημείο της Άνω Κερασιάς, μέσα σε περιβόλι κοντά στη Μονή Φλαμπουρίου.

Η ταυτοποίηση αναμένεται να δώσει απαντήσεις για το αν η υπόθεση συνδέεται με την εξαφάνιση του ηλικιωμένου άνδρα.

e-thessalia.gr