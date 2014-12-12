Πραματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (11/11) η συνέντευξη Τύπου της ΑΕΛ Novibet στο Επιμελητήριο Λάρισας, στην οποία ο προπονητής Στέλιος Μαλεζάς και ο αθλητικός διευθυντής του κλαμπ Γιώργος Ανδρεάδης μίλησαν για τη δεινή βαθμολογική που βρίσκεται η ομάδα, μετά και την ήττα από τον Παναιτωλικός.

Αρχικά ο νέος προπονητής των Λαρισαίων παρόλο που βρίσκεται μόλις ένα μήνα στην ομάδα ανέλαβε τις ευθύνες του, λέγοντας: «υπεύθυνος είμαι εγώ και το αγωνιστικό τμήμα», ενώ από την πλευρά του ο Ανδρεάδης στάθηκε στα αρνητικά αποτελέσματα, τα οποία δημιουργούν «ψυχολογικό ζήτημα στους ποδοσφαιριστές», ενώ τόνισε πως σε περίπτωση που έρθουν νίκες οι παίκτες «θα πάρουν ψυχολογία».

Στη συνέχεια ο αθλητικός διευθυντής των Βυσσινί πρόσθεσε: «Εκ του αποτελέσματος υπάρχει έλλειψη ποιότητας, παρόλα αυτά αν κοιτούσαμε το ρόστερ στην αρχή της χρονιάς το πιθανότερο είναι οι περισσότεροι να ήμασταν ευχαριστημένοι από τον σχεδιασμό», ενώ σε ερώτηση για το τμήμα σκάουτινγκ ανέφερε: «Υπάρχει ένα παιδί ο Πέτρος Καριάτογλου, ο οποίος βλέπει παίκτες και τους δείχνει στον προπονητή. Εκείνος με τη σειρά του κάνει τις επιλογές».

'Οσον αφορά την υπόθεση του πειθαρχικού παραπτώματος των Άνχελο Σαγάλ και Γιάνι Ατανάσοφ ο Ανδρεάδης τόνισε: «Τα παιδιά πέρασαν σε απολογία, θα τους ανακοινωθεί σύντομα η ποινή τους, η οποία θα είναι βαρύτατη με βάση το ιστορικό τους».

Μαλεζάς: «Θέλω οι ποδοσφαιριστές μου να είναι επαγγελματίες, τέλος η περίοδος χάριτος»

Για τα πειθαρχικά παραπτώματα τοποθετήθηκε και ο Στέλιος Μαλεζάς, ο οποίος ξεκαθάρισε: «Δεν με ενδιαφέρει αν οι παίκτες μου είναι φίλοι μεταξύ τους και αν θα πάνε για καφέ μαζί, θέλω ποδοσφαιριστές που να είναι επαγγελματίες και να σέβονται».

Για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας ο Μακεδόνας κόουτς είπε: «Δεν έχω ούτε μία δικαιολογία… ούτε εγώ, ούτε οι ποδοσφαιριστές μου. Η περίοδος χάριτος τελείωσε. Δε μπαίνω σε διαδικασία να δικαιολογηθώ για το αν είναι δικές μου οι επιλογές του υλικού ή όχι. Αν πίστευα ότι δεν αλλάζει η κατάσταση δεν θα ερχόμουν εδώ».

Τέλος, ο Γιώργος Ανδρεάδης αναφέρθηκε σε ταξίδι του Αμρ Ουάρντα στην πατρίδας του, καθώς ανέφερε: «Eλειπε από τη σημερινή προπόνηση καθώς όπως ο ίδιος είπε βρίσκεται στην Αίγυπτο για δικαστήριο που εκκρεμεί με την Ομοσπονδία της χώρας».

gazzeta.gr