Σε μήνυμα του Δημάρχου Λαρισαίων, κ. Θανάση Μαμάκου για την Εορτή της Πολεμικής Αεροπορίας αναφέρονται τα εξής:

«Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στους φύλακες των αιθέρων μας, στους άνδρες και τις γυναίκες της Πολεμικής Αεροπορίας που, με θάρρος, πειθαρχία και αυταπάρνηση, υπερασπίζονται καθημερινά την εθνική μας ανεξαρτησία και ασφάλεια.

Η Λάρισα, ως έδρα του Αρχηγείου Τακτικής Αεροπορίας, έχει την τιμή να φιλοξενεί την καρδιά της Πολεμικής Αεροπορίας. Η παρουσία του ΑΤΑ αποτελεί διαρκή πηγή υπερηφάνειας, αλλά και έμπνευσης για την πόλη μας, που συνδέεται ιστορικά και συναισθηματικά με την αποστολή των αεροπόρων μας.

Τιμούμε όλους εκείνους που υπηρέτησαν και υπηρετούν με πίστη στο καθήκον και αγάπη για την πατρίδα.

Χρόνια πολλά στην Πολεμική Αεροπορία!

Ψηλά το βλέμμα, ψηλά η Ελλάδα!»