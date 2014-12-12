Ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος σε μήνυμά του για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου αναφέρει τα εξής:

"Η 15η Αυγούστου, ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, αποτελεί μια από τις πιο λαμπρές και συγκινητικές στιγμές της Ορθοδοξίας, αλλά και ένα ζωντανό σύμβολο πίστης, ελπίδας και ενότητας για τον λαό μας.

Η Παναγία, Μητέρα της αγάπης και της στοργής, στέκει για αιώνες πηγή παρηγοριάς και δύναμης για κάθε ελληνική οικογένεια, για κάθε άνθρωπο που δοκιμάζεται, ελπίζει ή αγωνίζεται. Ειδικά σε δύσκολους καιρούς, όπως αυτοί που διανύουμε, η μορφή Της εμπνέει ενότητα, αλληλεγγύη και εθνική συνοχή.

Στην πόλη μας, τιμούμε τη μεγάλη αυτή ημέρα με ευλάβεια, σεβασμό και συλλογική ευθύνη. Είναι μια ευκαιρία να στρέψουμε το βλέμμα μας προς τις αξίες που μας κρατούν όρθιους: τη συνύπαρξη, την πίστη, την αγάπη για τον τόπο και τον συνάνθρωπο.

Εύχομαι σε όλες και όλους χρόνια πολλά με υγεία, ειρήνη, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία. Η Παναγία να σκεπάζει και να φωτίζει τον δρόμο μας.

Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν!"