O δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης, σε μήνυμά του για τον Δεκαπενταύγουστο αναφέρει τα εξής:

"Αύριο, 15 Αυγούστου, η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός γιορτάζουν την Κοίμηση της Θεοτόκου, μια από τις μεγαλύτερες και πιο ιερά φορτισμένες εορτές του έτους. Η Παναγία, Μητέρα όλων μας, αποτελεί πηγή ελπίδας, δύναμης και παρηγοριάς στις δυσκολίες της ζωής.

Στον Δήμο Τεμπών, τιμούμε τη μέρα αυτή όχι μόνο ως θρησκευτική πανήγυρη, αλλά και ως ζωντανή παράδοση που ενώνει τις γενιές και τα χωριά μας μέσα σε κλίμα κατάνυξης, αγάπης και αλληλεγγύης.

Εύχομαι σε όλους τους δημότες και τους επισκέπτες μας υγεία, οικογενειακή ευτυχία και δύναμη. Η Παναγία να προστατεύει τις οικογένειές μας και να ευλογεί τον τόπο μας.

Ιδιαίτερα, απευθύνω θερμές ευχές σε όλες και όλους που γιορτάζουν αύριο – να έχουν υγεία, χαρά και κάθε προσωπική και οικογενειακή ευλογία.

Χρόνια πολλά και ευλογημένα!"