Στην περιοχή του δήμου Τεμπών παράγεται το μεγαλύτερο ποσοστό αμυγδάλων της χώρας, και, όπως προκύπτει από μια νέα επιστημονική έρευνα του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα αμύγδαλα Συκουρίου είναι …super food.

Για το θέμα μίλησε στην ΕΡΤ και την εκπομπή της ΕΡΤ «Περίμετρος» ο ερευνητής του τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Φώτης Τέκος:

«Είναι μια πραγματική ευκαιρία για τα προϊόντα του νομού Λάρισας, αμύγδαλα και καρύδια, καθώς οι μελέτες μας έδειξαν ότι τα προϊόντα αυτά, με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τον ευρωπαϊκό κανονισμό για ισχυρισμούς υγείας, είναι πλούσια σε θρεπτικά στοιχεία, μέταλλα και βιταμίνες.

Το αμύγδαλο Συκουρίου, συγκεκριμένα, είναι πλούσιο σε ασβέστιο, σίδηρο, μαγνήσιο, φώσφορο, κάλλιο, ψευδάργυρο, νιασίνη, φολικό οξύ, θειαμίνη και ριβοφλαβίνη. Αυτό σημαίνει ότι βοηθάει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος, στη μείωση της κόπωσης, στην αναπλήρωση της χαμένης ενέργειας, στην ψυχική και σωματική υγεία, στην καλύτερη λειτουργία του νευρικού συστήματος – άρα και στην προστασία από νευροεκφυλισμούς όπως το Αλτσχάιμερ – ενώ επίσης κάνει καλό στο δέρμα, τα νύχια και τα δόντια».