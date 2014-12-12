Συναγερμός στην πυροσβεστική Υπηρεσία και στο δήμο Τυρνάβου εξαιτίας μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε χωματερή στο παλιό νταμάρι του Τυρνάβου η οποία λόγω των ανέμων παίρνει διαστάσεις, ενώ λόγω της συγκεκριμένης καύσιμης ύλης πυκνοί καπνοί δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα.

Στο σημείο επιχειρούν ήδη 3 πυροσβεστικά οχήματα με δύναμη 9 πυροσβεστών, ενώ ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ν. Νταλαγιάννης σε συνεννόηση με την Πυροσβεστική στέλνει στο χώρο της φωτιάς μεγάλο χωματουργικό μηχάνημα για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των πυροσβεστών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της μεγάλης φωτιάς στη χωματερή ξέσπασαν μικρές εστίες φωτιάς στον οικισμό των Ρομά που βρίσκεται πολύ κοντά.

paidis.com