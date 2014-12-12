Mεθυσμένος οδηγός προκάλεσε δύο τροχαία στη Λάρισα
Αστυνομικά | 09 Σεπ 2025, 12:31
Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, ένας άνδρας, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ενεπλάκη αρχικά σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, αποχωρώντας από το σημείο και μη τηρώντας τις υποχρεώσεις του (γνωστοποίηση στοιχείων κ.λπ.), ενώ, μετά από λίγη ώρα, ενεπλάκη και σε άλλο τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών.
Όπως προέκυψε, ο προαναφερόμενος βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη).
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.