Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι στη Λάρισα, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, ένας άνδρας, διότι οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του ενεπλάκη αρχικά σε τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών, αποχωρώντας από το σημείο και μη τηρώντας τις υποχρεώσεις του (γνωστοποίηση στοιχείων κ.λπ.), ενώ, μετά από λίγη ώρα, ενεπλάκη και σε άλλο τροχαίο ατύχημα υλικών ζημιών.

Όπως προέκυψε, ο προαναφερόμενος βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος (μέθη).