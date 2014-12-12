Κατά 50% μειώνεται το κόστος μετακίνησης φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (μόνο περιοχής ΒΙΟΠΟΛΙΣ) μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης της Περιφέρειας Θεσσαλίας με το Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας Α.Ε.

Η ανακοίνωση:

"Ενημερώνουμε το φοιτητικό κοινό της περιοχής ΒΙΟΠΟΛΙΣ Λάρισας ότι μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μεταξύ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα και του Προέδρου του ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ ΛΑΡΙΑΣ Α.Ε. κ. Σακελλαρίου Μιχαήλ ξεκινά από την Πέμπτη 11/09/2025 το πιλοτικό πρόγραμμα της μείωσης κατά 50% του κόστους της μηνιαίας και ετήσιας κάρτας για τις μετακινήσεις των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ειδικότερα μόνο για αυτούς που φοιτούν στην περιοχή ΒΙΟΠΟΛΙΣ.

Το κόστος για την μηνιαία (30 ημερών) κάρτα απεριορίστων διαδρομών από 30€ μειώνεται σε 15,00€ με δυνατότητα μετακίνησης σε διαδρομές Α’ και Β’ Ζώνης, ενώ το κόστος για την ετήσια (365 ημερών) κάρτα απεριορίστων διαδρομών από 200€ μειώνεται σε 100,00€ με δυνατότητα μετακίνησης σε διαδρομές Α’ και Β’ Ζώνης.

Για την έκδοση της κάρτας οι φοιτητές χρειάζεται να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

Να προσκομίσουν βεβαίωση από το πανεπιστημιακό ίδρυμα από την οποία να προκύπτει ότι ο αιτών είναι ενεργός φοιτητής στη σχολή υπό την προϋπόθεση ότι οι εγκαταστάσεις της σχολής βρίσκονται στην περιοχή ΒΙΟΠΟΛΙΣ.

Η κάρτα είναι:

α) ατομική – προσωποποιημένη και θα φέρει τα στοιχεία και τη φωτογραφία του κατόχου και η έκδοσή της, μόνο για την πρώτη φορά, θα γίνεται από τα εκδοτήρια της Κεντρικής Πλατείας.

β) επαναφορτίσιμη και θα φορτίζεται είτε από τα εκδοτήρια της Κεντρικής Πλατείας είτε από τους αυτόματους πωλητές εισιτηρίων.

γ) επικυρώνεται μέσω ηλεκτρονικής συσκευής ελέγχου σε κάθε επιβίβαση κατά την είσοδο στο λεωφορείο.

δ) αποτελεί το μόνο δικαιολογητικό πιστοποίησης του δικαιώματος μειωμένου κομίστρου.

Σημαντικό: Οι φοιτητές που έχουν ήδη εκδώσει κάρτα, θα πρέπει να προσέλθουν στο εκδοτήριο της Κεντρικής Πλατείας, ώστε να γίνει η απαραίτητη παραμετροποίηση ώστε να δικαιούνται τα νέα πακέτα με τις μειωμένες τιμές.

H πρωτοβουλία αυτή, η οποία πρέπει να επισημάνουμε ότι συμβαίνει πρώτη φορά, μειώνει σημαντικά το κόστος των μετακινήσεων των φοιτητών και ανακουφίζει τον οικογενειακό προϋπολογισμό αυτών σε μια δύσκολη περίοδο ειδικά για οικογένειες φοιτητών."