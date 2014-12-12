Μία «κατάργηση» που είχε απασχολήσει ξανά την τοπική κοινωνία πριν από 9,5 χρόνια, και είχε ανασταλεί μετά από αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, επανέρχεται τις τελευταίες μέρες στα Φάρσαλα, προκαλώντας έντονη ανησυχία και αναστάτωση.

Πρόκειται για το μέλλον της 61 Μονάδας Επιστράτευσης (Μ.Ε.), η οποία εδρεύει στο στρατόπεδο Μαρκοπούλου στα Φάρσαλα, και διανύει 70 χρόνια συνεχούς παρουσίας στην περιοχή.

Αν και οι πληροφορίες δεν έχουν ακόμη επισημοποιηθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), η αναζωπύρωση των «πληροφοριών» κάνει λόγο για τη μεταφορά της ιστορικής αυτής μονάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, διαπιστώνεται μια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες, ώστε η μονάδα να μεταφερθεί στον Τύρναβο, με την μονάδα να «αναφέρεται» διοικητικά και ειδικότερα στο στρατόπεδο «Σχοινά» από τα μέσα Δεκεμβρίου.