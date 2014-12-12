Συγκέντρωση μνήμης και διαμαρτυρίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου στη Λάρισα για τα θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη.

Ο κόσμος συγκεντρώθηκε στον χώρο της κεντρικής πλατείας, ανταποκρινόμενος στο πανελλαδικό κάλεσμα με αφορμή το κλείσιμο της δικογραφίας.

Στην συγκέντρωση, διαβάστηκε μήνυμα της προέδρου του Συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών Μ. Καρυστιανού, που είχε και την πρωτοβουλία της διοργάνωσης εκδηλώσεων σε όλη τη χώρα, ενώ ακολούθησαν χαιρετισμοί εκπροσώπων φορέων της Λάρισας που συμμετέχουν στην κινητοποίηση.

Το σύνθημα "Μέχρι Τέλους" ακολουθεί τους συγγενείς των θυμάτων στον δικαστικό αγώνα που έχουν ξεκινήσει για να δικαιωθεί η μνήμη των ανθρώπων τους.

(*) φωτογραφίες από ertnews.gr

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr