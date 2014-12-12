Mέχρι την Κυριακή κλειστό το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο Τυρνάβου
Τύρναβος | 16 Αυγ 2025, 11:44
Ο Δήμος Τυρνάβου ανακοινώνει πως το Πολυδύναμο Αθλητικό Κέντρο θα παραμείνει κλειστό μέχρι και την Κυριακή 17 Αυγούστου 2025.
