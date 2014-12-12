Με ένα αφιέρωμα στον αξέχαστο ηθοποιό Ρόμπερτ Ρέντφορντ και με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, ξεκινούν οι χειμερινές προβολές της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας, στο “Χατζηγιάννειο” Πνευματικό κέντρο Λάρισας.

Η πρώτη προβολή θα γίνει τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου με την ταινία του Σίντνεϊ Πόλακ

«Οι Τρεις Μέρες του Κόνδορα» και ακολουθεί την Τρίτη 14 Οκτωβρίου «Το Κεντρί» του Τζορτζ Ρόι Χιλ.

Λίγα λόγια για τις ταινίες:

«Οι Τρεις Μέρες του Κόνδορα»

Ένας αναλυτής της CIA βρίσκει τους συναδέλφους του δολοφονημένους και γίνεται το επόμενο θύμα μόλις ενημερώσει την υπηρεσία του.

Σκηνοθεσία: Σίντνεϊ Πόλακ

Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Φέι Ντάναγουεϊ, Κλιφ Ρόμπερτσον, Μαξ Φον Σίντοφ

Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 13 ετών

«Το Κεντρί»

Στην Αμερική της δεκαετίας του ’30 δύο μικροκομπιναδόροι συμμαχούν και στήνουν μια μεγαλοφυή ιπποδρομιακή κομπίνα για να «γδύσουν» έναν αρχιμαφιόζο.

Σκηνοθεσία: Τζόρτζ Ρόι Χιλ

Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Πωλ Νιούμαν, Ρόμπερτ Σόου

Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 12 ετών

Ώρες προβολών:19:00 & 21:30

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Αφιέρωμα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ

13/10/2025: «Οι τρεις μέρες του κόνδορα» του Σίντνεϊ Πόλακ. ΗΠΑ, 117΄.

14/10/2025: «Το Κεντρί» του Τζορτζ Ρόι Χιλ. ΗΠΑ, 129΄.

*Είσοδος Ελεύθερη

20-21/10/2025: «47» του Μαρσέλ Μπαρένα. Ισπανία, 2024, 110΄.

*Γενική είσοδος: 4€

27/10/2025: «Βερμίλιο: Η Νύφη του Βουνού» της Μάουρα Ντελπέρο. Ιταλία, 2024, 119΄.

*Γενική είσοδος: 4€

03-04/11/2025: «Black Dog» τoυ Γκουάν Χού. Κίνα, 2024, 110΄.

*Γενική είσοδος: 4€

10-11/11/2025: «Νεαρές Μητέρες» των Λικ Νταρντέν και Ζαν-Πιερ Νταρντέν. Βέλγιο – Γαλλία, 2025, 105΄.

*Γενική είσοδος: 4€

17-18/11/2025: «Ρόουζ εναντίον Ρόουζ» του Τζέι Ρόουτς. Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, 2025, 105΄.

*Γενική είσοδος: 4€

24-25/11/2025: «Τα μαθήματα της Blauga» του Στέφαν Κομαντάρεφ. Βουλγαρία, Γερμανία, 2023, 114΄.

*Γενική είσοδος: 4€

01-02/12/2025: «Όλα όσα φανταζόμαστε ως φως» της Παγιάλ Καπάντια.

Ινδία, 2024, 118΄.

*Γενική είσοδος: 4€

08-09/12/2025: «Σε μια άγνωστη χώρα», του Mάχντι Φλάιφελ. Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, 2024, 106΄.

*Γενική είσοδος: 4€

Προβολή της Κινηματογραφικής Λέσχης Λάρισας

10) 15-16/12/2025: «Όταν έρθει το φθινόπωρο», του Φρανσουά Οζόν. Γαλλία, 2024, 104΄.

*Γενική είσοδος: 4€