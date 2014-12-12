Με μεγάλη επιτυχία και τη συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025, η 22η Γιορτή Αμυγδάλου στο Συκούριο, ένας θεσμός που αναδεικνύει την τοπική παραγωγή, την παράδοση και τον πολιτισμό του τόπου μας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές κα Ευαγγελία Λιακούλη και κ. Βασίλης Κόκκαλης, οι Αντιπεριφερειάρχες κ. Δημήτρης Τσέτσιλας και κα Αντριάνα Κομήτσα, οι πολιτευτές της Ελληνικής Λύσης κα Κοντογιάννη και κ. Αλέξανδρος Παπαχατζής, οι Αντιδήμαρχοι Δήμου Τεμπών κ.κ. Γιώργος Σολωμός, Γιώργος Νικολάου και Παναγιώτης Γκατζόγιας, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτρης Λίταινας, η επικεφαλής της ΛΑ.ΣΥ. Τεμπών κα Ασημίνα Κωστή, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χρήστος Κρικώνης, Λάμπρος Ζάρρας και Γιάννης Αργυρίου, ο Αντιδήμαρχος Δήμου Φαρσάλων κ. Χρήστος Γκατζόγιας, ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Συκουρίου κ. Μιχάλης Γκουντής, η Τοπική Σύμβουλος Δ.Κ. Συκουρίου κα Γεωργία Καρδαρά, καθώς και πρόεδροι συλλόγων και φορέων.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, μεταξύ άλλων, τόνισε:

«Η Γιορτή Αμυγδάλου αποτελεί σημείο αναφοράς για τον Δήμο μας και τους παραγωγούς μας. Είναι μια γιορτή που συνδέει το χθες με το σήμερα, την παράδοση με τη σύγχρονη αγροτική παραγωγή, τον πολιτισμό με την κοινωνική συνοχή».

Παράλληλα, στάθηκε με έμφαση στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας:

«Η φετινή γιορτή διεξάγεται υπό τη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων. Στεκόμαστε στο πλευρό των παραγωγών μας και στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους, όχι μόνο των αμυγδαλοπαραγωγών, αλλά και των κτηνοτρόφων μας, που αποτελούν τον πυλώνα της τοπικής μας οικονομίας. Ζητούμε από την Πολιτεία και την Περιφέρεια να σταθούν έμπρακτα δίπλα τους, με μέτρα ουσιαστικής στήριξης, δίκαιες αποζημιώσεις και πολιτικές που θα διασφαλίσουν το μέλλον του αγροτικού κόσμου».

Κλείνοντας τον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος υπογράμμισε:

«Δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους αγρότες μας με κάθε δυνατό τρόπο και να κρατήσουμε τη Γιορτή Αμυγδάλου ζωντανή, ως έναν θεσμό που ενώνει την τοπική κοινωνία, προβάλλει τον τόπο μας και δίνει ελπίδα για το μέλλον».

Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης οι βουλευτές κα Λιακούλη και κ. Κόκκαλης, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Τσέτσιλας, η επικεφαλής της ΛΑ.ΣΥ. Τεμπών κα Κωστή, ο Πρόεδρος του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου πρώην Δήμου Νέσσωνος και Ελάτειας κ. Ζιώγας και η εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης κα Κοντογιάννη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε ο καθιερωμένος διαγωνισμός Γευσιγνωσίας.

Το πρώτο βραβείο απένειμε ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Μανώλης στην κυρία Αργυρούλα Γρηγορίου, η οποία με μεράκι και ζαχαροπλαστική τέχνη δημιούργησε "φωλίτσες αμυγδάλου" .

Tο καλλιτεχνικό μέρος περιλάμβανε παραδοσιακούς χορούς από τον Πανθεσσαλικό Σύλλογο Καλαρρυτινών και λαϊκούς χορούς από τον Μορφωτικό Σύλλογο – Λαογραφικό Μουσείο Γόννων. Ακολούθησε πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με λαϊκή και δημοτική μουσική, που κράτησε το γλέντι ζωντανό μέχρι τις πρώτες πρωινές.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχε η κα Κατερίνα Δρογκούλα.

Ο Δήμος Τεμπών ευχαριστεί θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην επιτυχημένη διοργάνωση της φετινής γιορτής και ιδιαίτερα τους παραγωγούς, τους συλλόγους και τους εθελοντές που κρατούν ζωντανή την παράδοση.