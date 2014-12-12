Με επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος το Beach Volley Tournament, το οποίο πραγματοποιείται κάθε καλοκαίρι στην παραλία Μεσάγγαλα και Καστρί Λουτρό, στο γήπεδο δίπλα από τη Villa Yianna.

Πρόκειται για μια διοργάνωση που έχει γίνει θεσμός, φτιαγμένος με μεράκι, παρέα και συγκίνηση, καθώς είναι αφιερωμένος στη μνήμη του Ζαφείρη Κωνσταντίνου, που υπήρξε ο εμπνευστής της ιδέας.

Το τουρνουά αυτό δεν περιλαμβάνει χρηματικά έπαθλα· το μοναδικό του “βραβείο” είναι τα χαμόγελα, η χαρά της συμμετοχής και η τιμή στη μνήμη ενός ανθρώπου που έβαλε το beach volley στην καρδιά της τοπικής κοινωνίας.

Η φετινή απονομή

Η φετινή απονομή πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα ζεστή ατμόσφαιρα, με τις ομάδες να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και τον κόσμο να χειροκροτεί θερμά τους αθλητές.

Δυάδες

Πρώτη Θέση: Λάμπης Μπαμπαλιούτας & Κωνσταντίνα Γέρμανου

Δεύτερη Θέση: Θωμάς Ψαρρής & Λάμπρος Παπαντωνίου

6άδες

Πρώτη Θέση: Λάμπρος Παπαντωνίου, Θωμάς Ψαρρής, Σδραυκάκης Νίκος, Σδραυκάκης Γιώργος, Σδραυκάκης Αλέξανδρος, Στέφανος Αναστασίου

Δεύτερη Θέση: Βαγγέλης Καΐκης, Μάριος Καΐκης, Ρένος Μπαλός, Αλέξανδρος Καράς, Λευτέρης Καράς, Αχιλλέας Κυριάκος

Οι άνθρωποι πίσω από τη διοργάνωση

Το Med Beach Volley Tournament δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την αφοσίωση των διοργανωτών, που με προσωπική προσπάθεια και αγάπη στηρίζουν τον θεσμό:

Βαγγέλης Καΐκης – Γενικός Διοργανωτής

Στέλιος Ζιάκας – Κριτής 1

Αργύρης Ζιάκας – Κριτής 2

Το Med Beach Volley Tournament είναι κάτι παραπάνω από αθλητική συνάντηση. Είναι μια γιορτή παρέας, αθλητισμού και μνήμης, που δίνει χρώμα στο καλοκαίρι της παραλίας Μεσάγγαλα και Καστρί Λουτρό. Μια διοργάνωση που δείχνει πως όταν κάτι γίνεται με αγάπη και χωρίς ανταγωνισμούς και έπαθλα, αποκτά μεγαλύτερη αξία.

Όπως λένε και οι συμμετέχοντες:

«Κώστα, αυτό το τουρνουά είναι πάντα δικό σου. Εμείς απλά συνεχίζουμε να παίζουμε… όπως θα ήθελες.»