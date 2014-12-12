Μία υπόθεση με έντονη κοινωνική διάσταση συγκίνησε την τοπική κοινωνία του Τυρνάβου, όταν συμπολίτης με σοβαρό πρόβλημα υγείας κινδύνευσε να βρεθεί εκτός της οικίας του λόγω διαδικασίας έξωσης.

Η άμεση παρέμβαση του Βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλη Κόκκαλη, αλλά και η κινητοποίηση του Δήμου Τυρνάβου και συλλογικοτήτων, αποδείχθηκαν καθοριστικές για την αποτροπή του δυσάρεστου αυτού ενδεχομένου.

Ο κ. Κόκκαλης δήλωσε ότι ενημερώθηκε εγκαίρως για το πρόβλημα από τους τοπικούς φορείς και τον δήμαρχο Τυρνάβου κ. Γιάννη Τσικριτσή, τον οποίο χαρακτήρισε «νέο και αρκετά δραστήριο αυτοδιοικητικό». Όπως ανέφερε, κατέθεσε αναφορά στη Βουλή προς τον Υπουργό Οικονομικών, ενώ ήρθε σε επικοινωνία και με την τράπεζα που εμπλέκεται στην υπόθεση.

«Χθες, επικράτησε η λογική και ο ανθρωπισμός. Με ρητή διαβεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, ο συμπολίτης μας δε θα βγει από το σπίτι του», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του προς τη Γραμματεία.

Παράλληλα, ο βουλευτής άσκησε κριτική στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για το ιδιωτικό χρέος, υπογραμμίζοντας ότι από την εφαρμογή του πτωχευτικού νόμου, τον Οκτώβριο του 2020, «χάνονται σπίτια, χάνονται πρώτες κατοικίες» ακόμα και από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

«Σε μία ευνομούμενη πολιτεία εν έτει 2025, η στέγη πρέπει να είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο. Προστατεύεται από το Σύνταγμα. Δυστυχώς από τον πτωχευτικό νόμο, ήδη από τον Οκτώβριο του 2020, χάνονται σπίτια, χάνονται πρώτες κατοικίες και μάλιστα σ’ αυτές τις κατοικίες διαβιούν συμπολίτες μας που πολλές φορές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας, αλλά και οικονομικής επιβίωσης.», ανέφερε με έμφαση ο κ. Κόκκαλης, δεσμευόμενος ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών που κινδυνεύουν να χάσουν το σπίτι τους.