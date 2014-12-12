Mε Πέγκυ Ζήνα το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Λάρισα
Λάρισα | 07 Νοε 2025, 10:15
O Δήμος Λαρισαίων μετρά αντίστροφα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου που και φέτος θα περιλαμβάνει πλούσιες εκδηλώσεις, στην πόλη και τις συνοικίες.
Η δημοφιλής τραγουδίστριας Πέγκυ Ζήνα θα διασκεδάσει τον κόσμο στο άναμμα τους χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία της πόλης.
Σύντομα αναμένεται να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες...
Γ.Δ. kosmoslarissa.gr
