O Δήμος Λαρισαίων μετρά αντίστροφα για την έναρξη της χριστουγεννιάτικης περιόδου που και φέτος θα περιλαμβάνει πλούσιες εκδηλώσεις, στην πόλη και τις συνοικίες.

Η δημοφιλής τραγουδίστριας Πέγκυ Ζήνα θα διασκεδάσει τον κόσμο στο άναμμα τους χριστουγεννιάτικου δέντρου στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Σύντομα αναμένεται να γίνουν γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες...

