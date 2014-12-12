Με ρεκόρ συμμετοχών σε όλες τις κατηγορίες αναμένεται να διεξαχθεί αύριο Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 ο 11ος «Αχίλλειος Άθλος» στα Φάρσαλα, τα οποία γίνονται το επίκεντρο του δρομικού κινήματος με μια διοργάνωση που έχει καθιερωθεί ως θεσμός για αθλητές από όλη την Ελλάδα.

Περισσότεροι από 500 αθλητές αναμένεται να τρέξουν στις τρεις κατηγορίες οι οποίες και είναι οι εξής:

• Ημιμαραθώνιος Δρόμος 21,1 χλμ. – εκκίνηση στις 09:00 π.μ.

• 8ος Αγώνας Δρόμου 5,2 χλμ. – εκκίνηση στις 09:10 π.μ.

• 10ος Παιδικός και Εφηβικός Αχίλλειος Άθλος 1.000 μ. – εκκίνηση στις 09:30 π.μ.

Η εκκίνηση θα δοθεί από την Πλατεία Απιδανού, ενώ ο τερματισμός θα γίνει στην Πλατεία Λαού, με τη διαδρομή να περνά από ιστορικά και φυσικά σημεία της περιοχής, προσφέροντας μοναδική εμπειρία στους δρομείς.

Σήμερα Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 7:30 το απόγευμα, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προμηθευτούν το πακέτο τους από το Δημοτικό Κατάστημα Φαρσάλων, στη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, που βρίσκεται στην πλατεία Δημαρχείου.

Για όσους δεν έχουν τη δυνατότητα να προσέλθουν σήμερα Σάββατο, η παραλαβή θα γίνεται και αύριο Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, ανήμερα του αγώνα, από τις 7:30 π.μ. έως τις 8:30 π.μ. στη γραμματεία του αγώνα στο πάρκο του Απιδανού.

Σε όλους τους τερματίσαντες θα απονεμηθούν μετάλλια, ενώ οι νικητές των αγώνων θα βραβευθούν με κύπελλα και ειδικές διακρίσεις. Ο παιδικός αγώνας έχει συμμετοχικό χαρακτήρα και κάθε παιδί θα λάβει μετάλλιο και αναμνηστικό.

Η διοργάνωση εξασφαλίζει πλήρη ιατρική κάλυψη, διασώστες, εθελοντές και σταθμούς υποστήριξης σε όλη τη διαδρομή. Οι αθλητές συμμετέχουν με προσωπική ευθύνη, ενώ για τους ανήλικους απαιτείται υπεύθυνη δήλωση γονέα / κηδεμόνα.

Ο Αχίλλειος Άθλος δεν είναι απλά ένας αγώνας δρόμου – είναι μια γιορτή αθλητισμού, πολιτισμού και τοπικής παράδοσης.

Ο αγώνας πραγματοποιείται με τη συνεργασία του Δήμου Φαρσάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Λάρισας), της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, του Συλλόγου Μαραθωνοδρόμων Ν. Λάρισας και του Running Team Farsala.