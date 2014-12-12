Συνάντηση δικτύωσης πραγματοποιήθηκε μεταξύ υπαλλήλων του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Λαρισαίων και στελεχών του Εργατικού Κέντρου Λάρισας.

Στη συνάντηση αυτή, η κοινωνική λειτουργός του Κ.Ε.Μ., Αναστασία Νταναβάρα, και η διαπολιτισμική μεσολαβήτρια, Ειρήνη Παπαϊωάννου, προέβησαν σε ενημέρωση σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου Ένταξης Μεταναστών, ενώ ταυτόχρονα ανέπτυξαν τις ιδέες τους για τον προγραμματισμό δράσεων από κοινού με σκοπό τη διάδοση των χαρακτηριστικών διαφορετικών πολιτισμών μέσω θεατρικών και μουσικών παραστάσεων.

Πιο συγκεκριμένα, στόχος του ΚΕΜ είναι η πληροφόρηση, εξυπηρέτηση και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε πολίτες τρίτων χωρών, η ανάπτυξη συνεργασιών και δικτυώσεων για τη διασύνδεση των ωφελουμένων με υπηρεσίες και προγράμματα κοινωνικής ένταξης και η υλοποίηση δράσεων ένταξης για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής.Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας πρόβαλλε σαν γενικό σκοπό του την ένωση όλων των εργαζομένων της περιοχής σε δημοκρατική βάση, με το γνωστό σύνθημα για ισότητα, ελευθερία και αδελφότητα.

Το Κέντρο Ένταξης Μεταναστών του Δήμου Λαρισαίων χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027».

Για πληροφορίες:

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαρισαίων

Παράρτημα: Κέντρο Ένταξης Μεταναστών

Διεύθυνση: Ηπείρου 96-98

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2414 400701, 2414 400717, 2414 400719