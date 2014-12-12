Τον Λαρισαίο πρωταθλητή Υδατοσφαίρισης Θεοδόση Μότσια υποδέχθηκε το πρωί της Πέμπτης ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος. Αφορμή για την όμορφη αυτή συνάντηση ήταν η σπουδαία διάκριση της Εθνικής Ομάδας Εφήβων Κ18, στην οποία και μετείχε ο νεαρός πολίστας, με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (Ρουμανία), πριν από μερικές ημέρες.

«Μας κάνεις όλους περήφανους με την προσπάθεια και τις επιτυχίες σου. Στο πρόσωπό σου αναγνωρίζεται και η Λάρισα. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά καλή δύναμη στο νέο ξεκίνημά σου στην Αθήνα», ήταν τα λόγια του κ. Μαμάκου προς τον νεαρό πρωταθλητή -και τους γονείς του, Κωνσταντίνο και Αγλαΐα, που τον συνόδευαν στη συνάντηση με τον Δήμαρχο.

Ο 17χρονος (τώρα) Θεοδόσης ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με το νερό και το πόλο σε ηλικία μόλις 4,5 ετών. Από τότε θριαμβεύει στις αγωνιστικές πισίνες, εντός και εκτός συνόρων, ταυτόχρονα με τις μαθητικές του υποχρεώσεις. Η πολυετής προσπάθεια και οι επιτυχίες τον οδηγούν από την ομάδα του ΝΟΛ-Exalco της Λάρισας σε ομάδα Υδατοσφαίρισης στην Αθήνα, για τα επόμενα βήματά του. Έχει δύο αδερφές, την Αρετή και την Κωνσταντίνα και έχει σαν στόχο να μπορέσει να ασχοληθεί, στο μέλλον, και με τα Ναυτιλιακά.

«Ο Θεοδόσης Μότσιας είναι ακόμη ένα φωτεινό παράδειγμα, πηγή έμπνευσης για τη νέα γενιά, για την αφοσίωση, την προσπάθεια που οδηγεί σε σημαντικές επιτυχίες. Συγχαίρω τον νεαρό αθλητή για την πορεία του και εύχομαι κάθε επιτυχία στους μελλοντικούς του στόχους. Είμαστε δίπλα του, σε κάθε του προσπάθεια», υπογραμμίζει ο Δήμαρχος Λαρισαίων.