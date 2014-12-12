Οι καλοκαιρινές δράσεις που διοργανώνει το Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας - «Ξενώνας Ραψάνης» του ΑΠΘ, σε συνεργασία με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Ραψάνης, ολοκληρώθηκαν στις 26 Αυγούστου, με την πραγματοποίηση ενός φωτογραφικού περιπάτου με τίτλο «υφές: πέτρα και ξύλο», με τη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας.

"Οι λάτρεις της φωτογραφίας του χωριού, μαζί με τα μέλη της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας, συγκεντρωθήκαμε στην κεντρική πλατεία της Ραψάνης και ύστερα από μία σύντομη παρουσίαση των στόχων και των δράσεων της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας, ακολουθήσαμε μια πολύ όμορφη διαδρομή στις γνωστές και άγνωστες γειτονιές της Ραψάνης, γνωριστήκαμε μεταξύ μας, συζητήσαμε για τη Ραψάνη και τα κτήρια που συναντήσαμε και φυσικά φωτογραφίσαμε μία σειρά από ενδιαφέροντα θέματα από την αρχιτεκτονική του τόπου, εστιάζοντας στην πέτρα και στο ξύλο, ως βασικές υφές και υλικά κατασκευής και δόμησης!

Ευχαριστούμε θερμά την Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας για την όμορφη συνεργασία και τον φωτογραφικό περίπατο που πραγματοποιήσαμε παρέα!", καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.