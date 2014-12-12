Σε μήνυμα του Δημάρχου Λαρισαίων κ. Θανάση Μαμάκου για την σημερινή επέτειο του Πολυτεχνείου αναφέρονται τα εξής:

"Πολυτεχνείο 1973.

Η γενιά που ύψωσε το ανάστημά της απέναντι στον φόβο μάς θυμίζει ότι η Δημοκρατία δεν χαρίζεται.

Κερδίζεται και προστατεύεται κάθε μέρα, απέναντι σε αυτούς που την αμφισβητούν και την υπονομεύουν.

Εκείνος ο ξεσηκωμός των νέων, των φοιτητών, των Ελλήνων απέναντι στην καταπίεση, απέναντι στο σκοτάδι, είναι μια διαχρονική κραυγή για την υπεράσπιση της ελευθερίας και της Δημοκρατίας.

Το μήνυμά τους δεν ανήκει μόνο στην ιστορία.

Ανήκει σε όλους μας, που οφείλουμε σήμερα να κρατάμε ζωντανή τη φλόγα της Δημοκρατίας με την συνεχή προσπάθεια για μια κοινωνία δίκαιη, με αλληλεγγύη, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Είναι ταυτόχρονα όμως και μήνυμα ενάντια στους διχασμούς, για την ανάγκη να προχωράμε μαζί, με ενότητα για τους κοινούς μας στόχους, ακόμα και μέσα από τις θεμιτές αντιθέσεις μας.

Το Πολυτεχνείο θα ζει στον καθημερινό αγώνα όλων μας για Δημοκρατία και Ελευθερία, απέναντι στη λήθη, την αδιαφορία και τον συμβιβασμό."