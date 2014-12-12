Με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, οι εκπαιδευόμενοι και οι εκπαιδευτές των Σχολείων των Φυλακών Λάρισας παρουσίασαν σήμερα τη θεατρική εκπομπή «Τομές στην Επικαιρότητα – Από το Όχι στο Σήμερα», ένα πρωτότυπο θεατρικό δρώμενο που συνδύασε την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη κοινωνική προβληματική.

Η σκηνή μετατράπηκε σε πλατό τηλεοπτικού στούντιο, όπου δύο παρουσιαστές, καλεσμένοι και κοινό «συμμετείχαν» σε μια ζωντανή συζήτηση με ιστορικές αναφορές, προσωπικές μαρτυρίες και μηνύματα ειρήνης. Αρχικά, μουσική εισαγωγή και βίντεο εποχής μετέφεραν το κοινό από το σήμερα στο 1940.

Στη συνέχεια, μέσα από τις συνεντεύξεις ενός ιστορικού, ενός απογόνου μαρτύρων, ενός πρόσφυγα, ενός ακτιβιστή, ενός ποιητή και ενός μαθητή, αναδείχθηκε η διαχρονική αξία του «Όχι»: ως ιστορική στιγμή, αλλά και ως στάση ζωής.

Η παράσταση συνέδεσε το παρελθόν με το παρόν, φωτίζοντας το πώς το «Όχι» του 1940 μπορεί να εμπνεύσει τα «Όχι» του σήμερα — απέναντι στη βία, στην αδικία, στην αδιαφορία.

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν οι προσωπικές μαρτυρίες:

του Αμπντούλ, πρόσφυγα πολέμου, που μίλησε για την απώλεια και την αξία της ειρήνης, του Νίκου, απόγονου εκτελεσμένου στα Καλάβρυτα, που θύμισε ότι «αν δεν φροντίζουμε την ελευθερία, τη χάνουμε» και του Γιάννη, εκπρόσωπου της νέας γενιάς, που τόνισε πως «η Ιστορία δεν τελείωσε — τη γράφουμε εμείς κάθε μέρα». Τέλος, ο ποιητής Ομάρ έκλεισε το καλλιτεχνικό μέρος με το συγκινητικό ποίημα «Salam – Ειρήνη», μια βαθιά προσωπική κατάθεση για τον ξεριζωμό και την ελπίδα, που συγκίνησε όλους τους παρευρισκόμενους.

Στην τελική ενότητα, το κοινό πήρε τον λόγο, συμμετέχοντας ενεργά με σκέψεις και παρεμβάσεις για το τι σημαίνει σήμερα να λες «Όχι» στον πόλεμο, στον ρατσισμό, στη σιωπή.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μουσική και εικόνες από τα πρόσωπα των συμμετεχόντων, υπενθυμίζοντας ότι η μνήμη, όταν γίνεται πράξη, μεταμορφώνεται σε ευθύνη. Την επιμέλεια της γιορτής είχε η υποδιευθύντρια του 2ου ΣΔΕ Λάρισας Β. Λαμπράκη με την υποστήριξη της εθελόντριας Β. Κυρατζή.