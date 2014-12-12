Η Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας σε συνεργασία με το P.Ar.Co-By the River συμμετέχει στην ημέρα παγκόσμιων προβολών παλαιστινιακού κινηματογράφου!

Την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, το Athens Palestine Film Festival και η Dounias (ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική οργάνωση, καταχωρημένη στην Ελλάδα, με κύριο σκοπό την ανάπτυξη, την παραγωγή και την παρουσίαση της κουλτούρας της Παλαιστίνης και του Αραβικού Κόσμου στο κοινό της Ελλάδας) φέρνουν δυνατές Παλαιστινιακές φωνές σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, με την πανελλαδική προβολή του φιλμ A State of Passion των Carol Mansour & Muna Khalidi.

Αυτή η ξεχωριστή εκδήλωση, μέρος του παράλληλου προγράμματος In Frame του 4ου Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου Αθήνας, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Palestine Cinema Days Around the World, μιας παγκόσμιας πρωτοβουλίας με στόχο να ακουστούν οι Παλαιστινιακές φωνές πιο δυνατά και οι ιστορίες τους να ταξιδέψουν πιο μακριά, μέσα από τον κινηματογράφο.

Η ταινία θα παρουσιαστεί ταυτόχρονα σε 23 σημεία σε όλη την Ελλάδα, με ανοιχτές στο κοινό προβολές, σε συνεργασία με το Palestine Cinema Days, την Ομοσπονδία Κινηματογραφικών Λεσχών Ελλάδας (ΟΚΛΕ) και κατά τόπους φορείς, ομάδες και συλλόγους.

Μέσα από αυτή την κινηματογραφική πράξη αλληλεγγύης, το Φεστιβάλ ταξιδεύει πέρα από τα όρια της Αθήνας, δίνοντας στο ελληνικό κοινό την ευκαιρία να παρακολουθήσει μια δυνατή ιστορία που υπερβαίνει τα σύνορα, φέρνοντάς το νοερά και συναισθηματικά πιο κοντά στην Παλαιστίνη και τον παλαιστινιακό λαό.

Λίγα λόγια για την ταινία

Το A State of Passion είναι ένα συνταρακτικό μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ που συγκλονίζει όσο και εμπνέει. Μετά από 43 ημέρες φρίκης, δουλεύοντας υπό συνεχείς βομβαρδισμούς στα επείγοντα των νοσοκομείων Al-Shifa και Al-Ahli, ο Βρετανο-Παλαιστίνιος επανορθωτικός χειρουργός Ghassan Abu Sittah, επιστρέφει από τη Γάζα και μαθαίνει πως έχει γίνει το πρόσωπο της παλαιστινιακής αντίστασης. Ενώ αντιμετωπίζεται ως ήρωας όπου κι αν πηγαίνει, ζητά δικαιοσύνη για τη συνεχιζόμενη γενοκτονία και τις ανείπωτες θηριωδίες που είδε με τα μάτια του.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Λάρισα – P.Ar.Co. / By the River (Αθηνάς 15, 19:00)

Στο χώρο θα υπάρχει κουτί ελεύθερης συνεισφοράς για την οικονομική ενίσχυση της Shawwa Gaza Emergency Relief Initiative, μια πρωτοβουλία παροχής νερού και έκτακτης βοήθειας για τη Γάζα.