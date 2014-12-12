Εγκρίθηκαν 4.132 μόνιμες προσλήψεις σε όλους της δήμους της χώρας, για το 2026, με διαδικασίες ΑΣΕΠ.

Οι μόνιμες θέσεις θα κατανεμηθούν σε όλη τη χώρα και αφορούν τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Οι θέσεις που αφορούν τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης θα διατεθούν μέσω του 2ου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού (1Γ/2025).

Οι θέσεις που αφορούν τις κατηγορίες Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης θα διατεθούν με προκηρύξεις τύπου “Κ”. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για τους υποψηφίους ΔΕ θα εκδοθεί η 8Κ/2025 με αυτές τις θέσεις. Σε αυτές θα προστεθούν και θέσεις άλλων φορέων (Υπουργείων, οργανισμών, Ανεξάρτητων Αρχών).

Το ίδιο ισχύει και για τις θέσεις που θα διατεθούν για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Οι θέσεις ΥΕ που εμπεριέχονται στις 4.132 μόνιμες προσλήψεις στους Δήμους, θα αποτελέσουν την βάση της προκήρυξης “7Κ/2025“.

Συμπερασματικά, όσες θέσεις αφορούν ΠΕ και ΤΕ θα πάνε στον γραπτό διαγωνισμό.

Για τις θέσεις ΔΕ και ΥΕ θα υπάρχουν ξεχωριστές προκηρύξεις.

(*) Για την περιοχή της Λάρισας η κατανομή έχεις ως εξής:

Αγιάς (3)

Ελασσόνας (3)

Κιλελέρ (3)

Λαρισαίων (36)

Τεμπών (8)

Τυρνάβου (7)

Φαρσάλων (7)

ΔΕΥΑ Λάρισας (10)

ΔΕΥΑ Τεμπών (5)

Αποκεντρωμένη Θεσσαλίας - Στ. Ελλάδας (12)

Περιφέρεια Θεσσαλίας (36)

kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από workenter.gr)