Ιδανική εποχή για την ανανέωση της καλοκαιρινής γκαρνταρόμπας!

Πιστό στην άνεση και το προσεγμένο στυλ, το ανδρικό κοινό εμπλουτίζει κάθε εποχή τη ντουλάπα του με άνετα και μοντέρνα ανδρικά ρούχα ακολουθώντας τις τάσεις της μόδας! Από τα chic outfit δεν λείπουν και τα καλοκαιρινά ανδρικά αξεσουάρ που προσθέτουν τη δική τους ξεχωριστή πινελιά δημιουργώντας έτσι άρτια looks.

Street style, boho, smart casual και office looks εμπλουτίζονται με διαχρονικά και μοντέρνα items που αναδεικνύουν τη προσωπικότητα κάθε άνδρα.

Γήινες και ουδέτερες αποχρώσεις, floral και tropical patterns σε βαμβακερά αλλά και πιο δροσερά υφάσματα πρωταγωνιστούν και θα προσδίδουν φινέτσα και δυναμισμό σε κάθε look !

Ανεξαρτήτως των τάσεων, η στυλιστική ταυτότητα του κάθε άνδρα καθορίζει μια fashion εμφάνιση.

Μαζί με την αγαπημένη όλων μας 3GUYS θα δούμε τα must have καλοκαιρινά ανδρικά ρούχα για day to night looks αλλά και μοντέρνα ανδρικά αξεσουάρ που θα ολοκληρώνουν τα outfits σας!

Ανδρικό πουκάμισο με ethnic patterns

Statement item! Έντονα μοτίβα και χρώματα, με επιρροές από ανατολίτικους λαούς και πιο gipsy διάθεση, τα ανδρικά πουκάμισα με ethic patterns θα είναι οι πρωταγωνιστές του φετινού καλοκαιριού.

Ανδρικό πουκάμισο CODY

Σε αποχρώσεις του πράσινου, του κόκκινου, του κίτρινου και του πορτοκαλί θα μας μεταφέρουν συνειρμικά σε ειδυλλιακούς προορισμούς και θα χαρίσουν στυλ και χρώμα στα αντρικά looks!

Επενδύστε σε ένα κοντομάνικο ανδρικό πουκάμισο με έντονα έθνικ μοτίβα σε άνετη γραμμή για τις all day εμφανίσεις σας! Σε ίσια γραμμή, μπορεί να συνδυαστεί με υφασμάτινες ανδρικές βερμούδες ή παντελόνια σε γήινες αποχρώσεις.

Ανδρική βερμούδα chinos

Οι αγαπημένες υφασμάτινες ανδρικές βερμούδες ξεχωρίζουν για την προσεγμένη κομψότητά τους και είναι key item για τα άνετα summer outfits.

Μπεζ, καφέ, φυστικί και χακί θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον και θα συνδυαστούν με αέρινα ανδρικά πουκάμισα και polo t shirts χαρίζοντας στυλ ακόμα και στη πιο απλή εμφάνιση.

Επιλέξτε μια υφασμάτινη ανδρική βερμούδα σε ανοιχτό μπεζ ή φυστικί χρώμα για τα casual chic looks σας, για γάμο ή βάφτιση σε κάποιο παραλιακό μέρος.

Ανδρική τσίνος βερμούδα BRUNO

Λινό ανδρικό παντελόνι

Το ύφασμα του καλοκαιριού δεν είναι άλλο από το λινό. Πολυτελές, δροσερό και άνετο, το λινό ανδρικό παντελόνι είναι statement κομμάτι της σεζόν και προσδίδει μια κλασική φινέτσα σε κάθε άνδρα.

Προτιμήστε μια λινή ανδρική παντελόνα σε απόχρωση του μπεζ, λευκού, φυστικί ή στο χρώμα της μόκας για να δημιουργείτε total linen looks με αέρινα ανδρικά πουκάμισα! Συμπληρώστε το outfit με εσπαντρίγιες σε γήινους τόνους και ένα ζευγάρι καφέ γυαλιά ηλίου.

Ιδανική επιλογή outfit για καλοκαιρινό γάμο, βάφτιση ή ένα δείπνο στη θάλασσα.

Ανδρική Λινή παντελόνα ERVIN

Ανδρικό καπέλο με δίχτυ

Για το στυλ αλλά και την ασφάλεια από τον ήλιο, το ανδρικό καπέλο είναι το αξεσουάρ του καλοκαιριού. Φέτος, θα επιλέξουμε ανδρικά καπέλα jockey με minimal logos και δίχτυ στα πλαϊνά για μια πιο cool και μοντέρνα νότα στα looks σας.

Κλασικό μαύρο, γκρι, μπλε ή σε τόνους του μπεζ προσφέρουν μια φρέσκια πνοή στα athleisure, urban και beach looks σας.

Ανδρικό καπέλο CALIGRAPHY

Ανδρικά μαγιό με εκκεντρικά σχέδια

Μαζί με τα καλοκαιρινά ρούχα θα ανανεώσουμε και τη συλλογή με τα ανδρικά μαγιό.

Σε στυλ σλιπ, σορτς ή βερμούδας ανάλογα το ξεχωριστό στυλ κάθε άνδρα, τα έντονα patterns είναι hot τάση.

Άνετα ανδρικά μαγιό με tropical, ethnic ή εκκεντρικά logos θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον και θα δώσουν μια ανάλαφρη πινελιά στο καλοκαιρινό look της παραλίας.

Στην αγαπημένη όλων μας 3GUYS θα ανακαλύψετε μια τεράστια καλοκαιρινή συλλογή με μοντέρνα ανδρικά ρούχα από υφάσματα εξαιρετικής ποιότητας και ανδρικά αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές.

Βαμβακερά και λινά ανδρικά πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι στα must σχέδια της καλοκαιρινής σεζόν, μοντέρνες ανδρικές βερμούδες σε άνετες γραμμές, ανδρικά καπέλα και κομψά ανδρικά παντελόνια σας περιμένουν για τα καλοκαιρινά outfits σας!