Το 2023 χαρακτηρίστηκε από τον υψηλό πληθωρισμό τροφίμων που επηρέασε το εισόδημα των νοικοκυριών και από τις ελλείψεις ανθρώπινου δυναμικού στο σύνολο του κλάδου των σούπερ μάρκετ.

Η METRO αναγνωρίζοντας τη συμβολή των ανθρώπων της στα καταστήματα My market και METRO Cash & Carry, αλλά και στα Κέντρα Διανομής, προχωρά από 01/01/2024 σε αυξήσεις μισθών διαμορφώνοντας τις κατώτατες, μεικτές, συνολικές αποδοχές στα

€900, για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης. Έτσι, οι μηνιαίες αποδοχές διαμορφώνονται κατά 15,4% υψηλότερες από τον κατώτατο θεσμοθετημένο μισθό. Παράλληλα αυξάνονται επιδόματα που αφορούν σε συγκεκριμένες θέσεις ευθύνης και ειδικότητες στο Δίκτυο Καταστημάτων και στα Κέντρα Διανομής, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο ακόμη περισσότερο το εισόδημα των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, τα σταθερά επιδόματα επηρεάζουν το 76% του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας, ενώ το 66% του συνόλου δύναται να λαμβάνει έκτακτο bonus, βάση επίτευξης στόχων.

Επιπλέον, ανανεώνεται για άλλον ένα χρόνο η έκτακτη παροχή που δόθηκε πέρυσι και αφορά σε «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Περιεχομένου Κατοικιών σε κίνδυνο», ετήσιας διάρκειας, με κάλυψη έως €3.000, με στόχο την προστασία της περιουσίας σε περίπτωση κλοπής ή φυσικών καταστροφών, για το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας.

Το ποσό των συνολικών αυξήσεων & πρόσθετων παροχών της εταιρείας προς τους ανθρώπους της στα Καταστήματα και στα Κέντρα Διανομής θα ξεπεράσει για το 2024 τα € 14 εκατ.

Αναγνωρίζοντας την προσφορά και επιβραβεύοντας την προσπάθεια των εργαζομένων της πρώτης γραμμής, οι συγκεκριμένες αυξήσεις έρχονται να βελτιώσουν το επίπεδο αμοιβών και παροχών της εταιρείας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να στηρίζει τους ανθρώπους της διαχρονικά.

Σχετικά με τη METRO AEBE :

H METRO AEBE είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με οικογενειακή μετοχική σύνθεση. Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, καινοτομεί εισάγοντας πρωτοπόρες πρακτικές στην ελληνική αγορά. Διαθέτει τρεις αλυσίδες καταστημάτων: τα καταστήματα χονδρικής METRO Cash & Carry, και τα καταστήματα λιανικής My market και My market Local, με συνολικά 292 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Τον Ιανουάριο του 2020, η εταιρεία άνοιξε το πρώτο της κατάστημα (BEST VALUE για ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ) στην Κύπρο. Η εταιρεία απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους, γεγονός που την καθιστά έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες πανελλαδικά.