Η METRO AEBE (My market και METRO Cash and Carry), έλαβε την πολύ σημαντική πιστοποίηση Top Employer 2025, από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Top Employers Institute, κατακτώντας μια σπουδαία διάκριση που επιβεβαιώνει την πολυετή προσήλωσή της στη φροντίδα και στην υποστήριξη των ανθρώπων της.

Η βράβευση αυτή αποτελεί ορόσημο για την εταιρεία και έρχεται ως αποτέλεσμα της σταθερής επένδυσης στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στο σεβασμό, στην αξιοκρατία, στη συνεργασία, στην εξέλιξη και στην ευημερία των εργαζομένων. Για τη METRO, η οποία απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζομένους πανελλαδικά, οι άνθρωποι της βρίσκονται διαχρονικά στο επίκεντρο.

Μέσα από στοχευμένες πολιτικές για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, προγράμματα εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης, πρακτικές που προάγουν την αυθεντική και ειλικρινή επικοινωνία, αλλά και ένα κλίμα ομαδικότητας και εμπιστοσύνης, η METRO χτίζει καθημερινά τη σχέση με τους εργαζομένους της.

«Η καρδιά της METRO χτυπά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, εκεί όπου οι 11.000 άνθρωποί μας δίνουν καθημερινά τον καλύτερό τους εαυτό. Αυτή η τιμητική διάκριση είναι δική τους. Είναι η αναγνώριση της προσπάθειας, της φροντίδας, της πίστης και της σχέσης εμπιστοσύνης που έχουμε κατακτήσει μαζί. Είναι η απόδειξη ότι χτίζουμε ένα εργασιακό περιβάλλον που τους εμπνέει και τους αναπτύσσει. Η πιστοποίηση αυτή είναι η επιβεβαίωση των προσπαθειών μας, και δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερη προσήλωση στους στόχους μας», σχολίασε η Δήμητρα Δασκαλάκη, Γενική Διευθύντρια Οργανωσιακής Ανάπτυξης και Επικοινωνίας της METRO.

Η πιστοποίηση «Top Employer» απονέμεται ύστερα από μία ενδελεχή αξιολόγηση σε διάφορους τομείς διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μεταξύ των οποίων είναι η στρατηγική για τους ανθρώπους, η προσέλκυση και ανάπτυξη ταλέντων, η ισότητα και η συμπερίληψη, η κουλτούρα εταιρικής υπευθυνότητας, η ενδυνάμωση και πολλά άλλα. Η αναγνώριση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει πως στη METRO, ο σεβασμός στον άνθρωπο δεν είναι απλώς μια «λέξη», αλλά ένα αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής της λειτουργίας.

Σχετικά με τη METRO ΑΕΒΕ: H METRO ΑΕΒΕ είναι μια 100% ελληνική εταιρεία με ισχυρή παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω των 324 καταστημάτων METRO Cash & Carry, My market και My market Local, καθώς και με την BEST VALUE στην Κύπρο. Απασχολεί περισσότερους από 11.000 εργαζόμενους, αποτελώντας έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Ελλάδα. Η εταιρεία καινοτομεί συνεχώς, προωθώντας πρακτικές που συνδυάζουν την επιχειρηματική ανάπτυξη με τη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος.