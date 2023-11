Ένα μουσικό ταξίδι στο παγκόσμιο χορωδιακό τραγούδι θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει το κοινό στη φετινή συναυλία της InDONNAtión με τίτλο MUSICA CHARTA.

Το πολυβραβευμένο γυναικείο φωνητικό σύνολο του ΔΩΛ, υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών Δ. Λαρισαίων, για μια ακόμη φορά πρωτοτυπεί, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα – μια μουσική περιήγηση, μεστή ηχοχρωμάτων και γλωσσών, που σπάνια ακούγονται.

Η επιλογή των τραγουδιών a cappella, αλλά και με οργανική συνοδεία, νοηματοδοτεί το υψηλό καλλιτεχνικό επίπεδο της χορωδίας, ενώ παράλληλα προσφέρει ένα ξεκάθαρο μελωδικό αποτύπωμα από ηχοτοπία και ιδιώματα διαφορετικών χωρών.

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023 στις 20:00, στην αίθουσα συναυλιών του ΔΩΛ, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Κτιστάκη.

Στο πιάνο συνοδεύει η Φρόσω Αστ. Κτιστάκη, στα κρουστά ο Γιάννης Μακρυγιάννης. Σολίστ η Έλενα Γκατζά και η Αμαλία Σδρόλια.

Χορογραφεί και χορεύει η Ελένη Μάρκου. Μαζί της ο Ηλίας Μπαγεώργος.

Σχεδιασμός αφίσας και προγράμματος: Εύη Λιάκου/Logotype Adv.

Προπώληση εισιτηρίων

Δευτέρα 13 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, ώρες 10:30-13:00 & 18:00-20:00

Σάββατο 18 Νοεμβρίου, ώρες 11:00-13:00 & 18:00 – 20:00

Τιμή εισιτηρίου 10€, 7€ μαθητικό/φοιτητικό/ΑΜΕΑ

«InDONNAtiόn» Σύντομο Βιογραφικό

Το γυναικείο φωνητικό σύνολο «InDONNAtiόn» δημιουργήθηκε το 2012 από τον καταξιωμένο μαέστρο Δρ. Δημήτρη Κτιστάκη, Επίκουρο Καθηγητή στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Μουσικής & Οπτικοακουστικών Τεχνών του Ιονίου Πανεπιστημίου και απαρτίζεται από μονωδούς και επαγγελματίες μουσικούς. Τη χορωδία συνοδεύει μόνιμα η πιανίστα Φρόσω Αστ. Κτιστάκη, η οποία είναι και φωνητικό μέλος του συνόλου.

Το όνομα «InDONNAtiόn» αποτελεί λογοπαίγνιο του μουσικού όρου Intonation (τονικότητα του ήχου) και της λέξης Donna (γυναίκα). Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του συνόλου είναι η πρωτότυπη χορογραφημένη προσέγγιση της χορωδιακής μουσικής με μοναδικό συνδυασμό κίνησης και ήχου.

Η επιμέλεια της κίνησης ανήκει στη χορογράφο Φαίη Σούκου, ενώ το φωνητικό σύνολο έχει συνεργαστεί και με τις χορογράφους Ελένη Μάρκου και Κάτια Πατσιαμάνη. Από το 2015, «InDONNAtiόn» λειτουργεί υπό την αιγίδα του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Το ρεπερτόριο ποικίλει και εκτείνεται από παραδοσιακά τραγούδια σε κλασσικό ρεπερτόριο, pop, rock, gospel, jazz, spirituals, καθώς και συνθέσεις που έχουν δημιουργηθεί αποκλειστικά για τη χορωδία από Έλληνες συνθέτες.

Κατά τη διάρκεια της δημιουργικής της πορείας, η «InDONNAtion» έχει εμφανιστεί σε επιλεγμένες τοποθεσίες όπως: Ιόνιος Ακαδημία της Κέρκυρας, Φεστιβάλ Σίφνου, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, Κρατική Τηλεόραση, περιοδεία στη Βαυαρία της Γερμανίας, έπειτα από πρόσκληση της Ειδικής Επαγγελματικής Σχολής Μουσικής του Bad Königshofen (Ιούνιος 2019) Περιφερειακό Μουσείο Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης στο Palazzo Riso, Περιφερειακό Αρχαιολογικό Μουσείο Antonino Salinas (Παλέρμο Οκτώβριος 2021) κλπ., ενώ έχει συνεργαστεί με ποικίλα επιτυχημένα μουσικά σχήματα εντός και εκτός συνόρων όπως: Χορωδία του Lexington High School των ΗΠΑ, Χορωδία Berufsfachschule für Musik Bad Königshofen της Γερμανίας, Μικτή χορωδία της ΕΡΤ, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Λάρισας, Μουσικός Σύλλογος Λάρισας.

Μεταξύ άλλων η «InDONNAtiόn» έχει συνεργαστεί:

-Με τον καθηγητή σύνθεσης του ΑΠΘ Χρήστο Σαμαρά

- Με τον συνθέτη και μαέστρο Άλκη Μπαλτά, οπότε και συμμετείχε στον ψηφιακό του δίσκο με τίτλο "Ηλιαχτίδες" ("Sunrays") -Ιούλιος 2020, Subways Music-.

- Με τον μαέστρο και συνθέτη Χρήστο Κτιστάκη στο έργο του με τίτλο “Ελλάς 1821”, οπότε και συμμετείχε στην έκθεση σύγχρονης τέχνης WAAG. We Are All Greeks! (Μάιος έως Αύγουστος 2021).

- Με τον συνθέτη Δημήτρη Μαραμή στο έργο του “Νάματα και Ιάματα” (Συμφωνικές Ωδές για την Ίαση), οπότε και συμετείχε στις εκδηλώσεις “Ιπποκράτης – Η αέναη Επιστροφή” (Σεπτέμβριος 2022).

- Με τον συνθέτη Σπύρο Δεληγιαννόπουλο στο έργο «Θυμήσου, Σώμα...», συμμετέχοντας στον νέο του ψηφιακό δίσκο.

- Με τον συνθέτη Ευριπίδη Μπέκο στην ηχογράφηση χορωδιακών αποσπασμάτων της 1ης Συμφωνίας “ICONS”.

- Με τον συνθέτη Γιάννη Σαμπροβαλάκη.

Διακρίσεις & Βραβεία σε διαγωνισμούς:

- 1η θέση & Grand Prize, 3rd Beira Interior International Choir Festival & Competition, Fundao, Πορτογαλία, 2018

- Χρυσό Μετάλλιο, 3rd European Choir Games / Grand Prix of Nations, Riga, Λετονία 2017

- 1η θέση & Χρυσό Μετάλλιο, 1st Corfu International Festival & Choir Competition, 2016

- Χρυσό Μετάλλιο, Kalamata International Choir Competition and Festival, 2015

- Υποψηφιότητα για το διεθνές βραβείο καινοτομίας Classical: NEXT Innovation Award 2019.

Επικοινωνία:

Ε-mail: indonnation.mail@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/indonnation/

Insta: indonnation_female_choir