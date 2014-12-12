Την εντός έδρας ήττα (0-2) από το Λεβαδειακό γνώρισε η ΑΕΛ Novibet στο πλαίσιο της 9ης Αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Σκόρερ της αναμέτρησης οι Πεντρόζο (17′) και Συμελίδης (90’+5′), με την Γιάννη Πασά να έχει δύο δοκάρια (45’+1′, 52′) στο παιχνίδι.

Στο πρώτο μέρος η ομάδα της Βοιωτίας πήρε το προβάδισμα με τον Φαμπρίτσιο Πεντρόζο στο 17ο λεπτό, με το 0-1 να είναι το σκορ του πρώτου μέρους, παρά την προσπάθεια του Γιάννη Πασά στο 45’+1′ που βρήκε στο δοκάρι του Λοντίγκιν.

Στην επανάληψη η ΑΕΛ Novibet απείλησε στο 52′ και πάλι με τον Γιάννη Πασά να σημαδεύει για δεύτερη φορά στην αναμέτρηση το δοκάρι του Λοντίγκιν. Η ΑΕΛ Novibet μάλιστα κλήθηκε να παίξει και από το 85′ με ποδοσφαιριστή λιγότερο, διότι ο Άνχελο Σαγάλ που πέρασε στο παιχνίδι ως αλλαγή στο 53′, τραυματίστηκε και αποχώρησε από το γήπεδο με τον Στέλιο Μαλεζά να έχει ολοκληρώσει τις πέντε του αλλαγές.

Το τελικό 0-2, διαμόρφωσε στο 90’+5′ ο Παναγιώτης Συμελίδης, εκμεταλλευόμενος απόκρουση του Μελίσσα.

Τα Γκολ

0 – 1 17′ Πεντρόζο.

0 – 2 90’+5′ Συμελίδης.

Πειθαρχικός Έλεγχος

ΑΕΛ Novibet: 37′ Παπαγεωργίου, 58′ Μπαγκαλιάννης, 64′ Πέρεζ.

Λεβαδειακός: 25′ Βέρμπιτς, 66′ Μπάλτζι, 75′ Λοντίγκιν, 90’+6′ Συμελίδης.

Οι Συνθέσεις

ΑΕΛ Novibet (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Τσάκλα, Μπαγκαλιάνης, Κοσονού, Ατανάσοφ, Πέρεζ (80′ Στάικος), Χατζηστραβός (53′ Τούπτα), Ουάρντα (80′ Γιούσης), Μούργος (53′ Σαγάλ), Πασάς (71′ Γκαράτε).

Λεβαδειακός (Νίκος Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Βήχος, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτζι (73′ Λαγιούς), Παλάσιος (90’+1′ Τσιμπόλα), Βέρμπιτς (60′ Συμελίδης), Πεντρόζο (73′ Όζμπολτ).

Διαιτητικό «Κουαρτέτο»

Κατοίκος (Αθηνών), Τσολακίδης (Αθηνών), Παγουρτζής (Πειραιώς), Κόκκινος (Χαλκιδικής).

VAR/AVAR: Κουμπαράκης (Κυκλάδων), Ζαμπαλάς (Ηπείρου).