Ο Σύλλογος Καθηγητών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο των Πολιτών του Δήμου Λαρισαίων συνεχίζουν τον επιτυχημένο κύκλο ανοιχτών ομιλιών για την υγεία, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Επιστήμη για τον Πολίτη – Ανοιχτές Ομιλίες Υγείας», που υλοποιείται με στόχο να φέρει την επιστημονική γνώση πιο κοντά στον πολίτη.

Η δεύτερη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 μ.μ., στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, με θέμα: «Υπογονιμότητα & Αναπαραγωγική Ιατρική: Μύθοι και Πραγματικότητα»- Σύγχρονες επιλογές και εξελίξεις. Ο ρόλος της διατροφής, του στρες, του βελονισμού και της ενσυνειδητότητας.

Η ομιλία θα αναδείξει τις νέες επιστημονικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση της υπογονιμότητας και τις εξελίξεις στην αναπαραγωγική ιατρική. Θα παρουσιαστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τη γονιμότητα, αλλά και οι εναλλακτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υποστηρίξουν την αναπαραγωγική υγεία, από τη διατροφή και τη διαχείριση του στρες έως τον ρόλο του βελονισμού και της ενσυνειδητότητας.

Ομιλητής: κ. Κωνσταντίνος Νταφόπουλος, Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας, Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Ο κ. Νταφόπουλος διαθέτει πολυετή εμπειρία στην αναπαραγωγική ιατρική και την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, με πλούσιο ερευνητικό και κλινικό έργο σε θέματα υπογονιμότητας και εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοικτή σε όλους. Θα δοθούν βεβαιώσεις σε όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον τις 8 από τις 10 διαλέξεις.

Ο κύκλος διαλέξεων για την Υγεία υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Λάρισα – Πόλη που Μαθαίνει», υπό την ευθύνη του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2410680249, 2410680250 (Τμήμα Διά Βίου Μάθησης)



E-mail:learning-city@larissa.gov.gr