Tην Τρίτη 4 Νοεμβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Λάρισας πραγματοποιήθηκε η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ).

Στη συνέλευση έγινε απολογισμός δράσης της Ομοσπονδίας και προγραμματισμός ενόψει και των κινητοποιήσεων. Ακολούθησε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΑΣΝΛ με αλφαβητική σειρά, που εκλέχτηκε χθες από τη Συνέλευση απαρτίζεται από τους: Τάκη Αδαμόπουλο, Σωκράτη Αλειφτήρα, Λεωνίδα Βασιλείου, Νίκο Ζαμπούκα, Γιάννη Ζαχαράκη, Ιορδάνη Ιωαννίδη, Δημήτρη Κάκαλη, Στέλιο Καραμουλά, Γιάννη Κουκούτση, Θέμη Λέκκα, Ρίζο Μαρούδα, Ντίνο Μουσιάρη, Περικλή Μπαλτατζή, Γιάννη Παπαδημητρίου, Χρήστο Παπαδημητρίου, Βασίλη Τριανταφύλλου, Θανάση Φτάκα, Δημήτρη Χατζηκομνίτσα, Κώστα Χατζή.

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής με αλφαβητική σειρά που εκλέχτηκαν από τη Συνέλευση της ΕΟΑΣΝΛ: Θανάσης Κατής, Νίκος Μπαντόγιας, Θανάσης Μπαρμπούτης, Αχιλλέας Ντάντης, Χρήστος Ρήγας.