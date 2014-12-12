Nέα διοίκηση στον Μορφωτικό Σύλλογο Ραψάνης
Ειδήσεις | 12 Αυγ 2025, 11:06
Σύμφωνα με το Καταστατικό του Mορφωτικού Συλλόγου Ραψάνης, διεξήχθησαν εκλογές φέτος και ορίστηκε το νέο Δ. Σ. του Συλλόγου για τη διετία 2025-2027.
Πρόεδρος: Γιώργος Σιμογιάννης
Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Χτενάς
Γεν. Γραμματέας: Στέλλα Μαμάτση
Ειδ. Γραμματέας: Νίκος Ζαμπρακούκος
Ταμίας: Σωτήριος Γιαννούκας
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Παγώνα (Πέγκυ) Τσιαπλέ - Τζιτζάνη
Μέλος: Παναγιώτης Λειβαδίτης
Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα, στις 11/8/2025, μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 10/8/2025 στα γραφεία του Συλλόγου στη Ραψάνη.
