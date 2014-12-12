Σύμφωνα με το Καταστατικό του Mορφωτικού Συλλόγου Ραψάνης, διεξήχθησαν εκλογές φέτος και ορίστηκε το νέο Δ. Σ. του Συλλόγου για τη διετία 2025-2027.

Πρόεδρος: Γιώργος Σιμογιάννης

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Χτενάς

Γεν. Γραμματέας: Στέλλα Μαμάτση

Ειδ. Γραμματέας: Νίκος Ζαμπρακούκος

Ταμίας: Σωτήριος Γιαννούκας

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Παγώνα (Πέγκυ) Τσιαπλέ - Τζιτζάνη

Μέλος: Παναγιώτης Λειβαδίτης

Το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα, στις 11/8/2025, μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 10/8/2025 στα γραφεία του Συλλόγου στη Ραψάνη.