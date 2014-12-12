Ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Λάρισας (ΣΙΚΑΕΛ) πραγματοποίησε σήμερα με μεγάλη επιτυχία τις εκλογές του, με ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον από τα μέλη του.

Oπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση "η υψηλή επισκεψιμότητα κατέδειξε την ανάγκη των επαγγελματιών να εκπροσωπηθούν δυναμικά και να έχουν ισχυρή φωνή στα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο.

Σήμερα κέρδισε ο ΣΙΚΑΕΛ, κέρδισε η μικρομεσαία επιχείρηση.

Αποτελέσματα εκλογών – Νέο Διοικητικό Συμβούλιο ΣΙΚΑΕΛ:

• Μπαράτση Δήμητρα

• Αθανασούλης Νικόλαος

• Ζούκα Ανδρομάχη

• Ντούρος Ιωάννης

• Κορωνός Βασίλειος

Αναπληρωματικός:

• Γιαννίκης Κωνσταντίνος

Εξελεγκτική Επιτροπή:

• Λιάπης Βασίλειος

• Μπαρμπούτη Μαρία

• Βλασίδης Ειρηναίος

Εκπρόσωποι ΣΙΚΑΕΛ στην ΠΟΕΣΕ:

• Μπαράτση Δήμητρα

• Νούσιος Κωνσταντίνος

• Αθανασούλης Νικόλαος

• Ζούκα Ανδρομάχη

Ο ΣΙΚΑΕΛ συνεχίζει με ανανεωμένη δύναμη και ξεκάθαρο μήνυμα: οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της εστίασης έχουν ανάγκη από στήριξη, εκπροσώπηση και ενότητα."