Με δηλώσεις του σήμερα στη Λέσχη 97,6, στα Τρίκαλα, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ανέφερε πως είναι λανθασμένος ο σχεδιασμός του Υπουργείου μιας και δεν έχει αναχαιτιστεί η ευλογιά, και ανακοίνωσε πως την προσεχή Δευτέρα ο ίδιος μαζί με τον Μιχάλη Σαράντη και τον Δημήτρη Μόσχο θα προχωρήσουν σε κοινή συνέντευξη τύπου :

«Το πλάνο που έχει χαράξει το Υπουργείο οδηγεί σε αδιέξοδο. Εγώ άλλαξα την εικόνα που είχα όταν πήγα στις Βρυξέλλες και με ενημέρωσαν για πράγματα που δεν ήξερα. Γι’ αυτό άλλαξα άποψη, δεν είναι κακό αυτό.

Θα έχουμε τη Δευτέρα μια κοινή συνέντευξη τύπου στην Αθήνα, από εμένα, τον κ. Σαράντη και τον κ. Μόσχο, ως πρόεδροι της διεπαγγελματικής φέτας και κρέατος. Ο λόγος είναι πως πρέπει να μπει ένα εναλλακτικό σχέδιο σε ισχύ, καθώς θα πρέπει να μας πούνε ευθέως από την ηγεσία του Υπουργείου τι έχουν κατά νου και πώς θα σώσουμε τη φέτα στην αγορά.

Γι’ αυτό εμείς τη Δευτέρα θα παρουσιάσουμε ένα σενάριο με εμβολιασμούς σε ζώνες. Εκεί δηλαδή που εμφανίζονται θετικά κρούσματα. Δεν είμαστε εμείς το Υπουργείο, κάνουμε απλά μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε μια εναλλακτική που λέει το εξής, θα εμβολιαστούν περίπου 50 έως 80 χιλιάδες ζώα επιθετικά, και θα παρακολουθήσουμε τι θα γίνει. Και με το σενάριο αυτό θα μπορεί σε ένα βαθμό να λυθεί το πρόβλημα.»