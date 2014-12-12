Μια ακόμα σύλληψη για παραβίαση των μέτρων κατά της ευλογιάς από την Αστυνομία, αυτή τη φορά στην περιοχή της Ελασσόνας.

H ανακοίνωση:

Συνελήφθη, χθες (01-10-2025) το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ελασσόνας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι είχε μετακινήσει περίπου -500- κατσίκια ιδιοκτησίας του για βόσκηση, σε απόσταση -1.000- μέτρων περίπου από τη σταβλική του εγκατάσταση, κατά παράβαση ισχύουσας απόφασης.