Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας ένας 57χρονος μέσα στο σπίτι του στη συνοικία Αβέρωφ, στη Λάρισα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο ο άνδρας είχε φύγει από τη ζωή.

Τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος εξετάζει η Αστυνομία.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr