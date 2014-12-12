Nεκρός μέσα στο σπίτι του εντοπίστηκε 57χρονος στη Λάρισα
Λάρισα | 17 Νοε 2025, 11:08
Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας ένας 57χρονος μέσα στο σπίτι του στη συνοικία Αβέρωφ, στη Λάρισα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ωστόσο ο άνδρας είχε φύγει από τη ζωή.
Τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος εξετάζει η Αστυνομία.
Γ.Δ. kosmoslarissa.gr
