Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, στη Λάρισα, μετά τις σήραγγες των Τεμπών.

Νταλίκα, υπό άγνωστες συνθήκες, έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, στο οποίο επέβαινε ένας 45χρονος και ο 24χρονος γιος του.

Από την παράσυρση ανασύρθηκε νεκρός ο 45χρονος, ενώ ο γιος του παρελήφθη τραυματίας από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Την προανάκριση του δυστυχήματος έχει αναλάβει το Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Λάρισας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr