Με νέο εξοπλισμό θα ενισχυθεί ο τομέας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τυρνάβου, καθώς εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης «Εξοπλισμοί Πολιτικής Προστασίας στο Δήμο Τυρνάβου» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021-2027». Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 300.000 ευρώ.

Το έργο περιλαμβάνει την προμήθεια ενός ελαστικοφόρου εκσκαφέα, ενός ανοικτού ημιφορτηγού τύπου PICK UP 4x4 και ενός επιβατικού οχήματος τύπου SUV, προκειμένου να ενισχυθεί ο εξοπλισμός και να βελτιωθεί η επιχειρησιακή ικανότητα της υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Μέσα από την υλοποίηση της πράξης αναμένεται η ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες και η καλύτερη ανταπόκριση σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, φυσικών φαινομένων ή καταστροφών.

Ο Αντιδήμαρχος Νίκος Νταλαγιάννης εκφράζοντας την ικανοποίηση του, σημείωσε:

«Χαιρετίζουμε την ένταξη του έργου, που θα επιτρέψει τον σημαντικό εξοπλισμό και την ενίσχυση του τομέα Πολιτικής Προστασίας στον Δήμο Τυρνάβου. Ωστόσο, αυτό από μόνο του δεν αρκεί. Η υποστελέχωση παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Σε κάθε περίπτωση, η συμβολή των δήμων είναι συμπληρωματική· το κράτος έχει την ευθύνη να διαθέτει επαρκείς δομές, προσωπικό και εξοπλισμό, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία και η ασφάλεια του λαού.»

Η δημοτική αρχή Τυρνάβου επισημαίνει ότι η ένταξη αυτής της πράξης αποτελεί σημαντικό βήμα για την καλύτερη οργάνωση και θωράκιση του Δήμου απέναντι σε φυσικούς κινδύνους, ενώ θα συνεχίσει να διεκδικεί την ενίσχυση των υπηρεσιών με το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό και κρατική στήριξη, ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες προστασίας των πολιτών.