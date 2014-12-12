Το Γ. Ν. Λάρισας «Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο» και συγκεκριμένα το Τμήμα Διατροφής του Νοσοκομείου, επισκέφθηκε ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος κ. Φώτης Σερέτης σήμερα 29-09-2025.

Ο κ. Σερέτης συνοδευόμενος από τον Διοικητή του Γ.Ν. Λάρισας κ. Γρηγόρη Βλαχάκη επισκέφθηκε τους χώρους των Μαγειρείων, με αφορμή την αγορά νέου υπερσύγχρονου εξοπλισμού.

Κατά την επίσκεψη παρουσιάστηκε η εγκατάσταση και λειτουργία ενός νέου επαγγελματικού πλυντηρίου δίσκων/πιάτων/ποτηριών στους χώρους των Μαγειρείων, το οποίο ήταν ιδιαίτερα απαραίτητο για τις ανάγκες λειτουργίας του Γ.Ν. Λάρισας.

Η προμήθεια του νέου σύγχρονου πλυντηρίου έγινε μετά από έγκριση και δαπάνη της 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας με υπογραφή Σύμβασης μεταξύ του Διοικητή της 5ης ΥΠΕ κ. Φώτη Σερέτη και αναδόχου ιδιωτικής εταιρείας, η οποία παρέδωσε τον εξοπλισμό σε λειτουργία εντός χρονοδιαγράμματος.

Στην παρουσίαση παρευρέθηκαν η Προϊσταμένη του Τμήματος Διατροφής κ. Χρυσή Κοντούλη και εργαζόμενοι του τμήματος, οι οποίοι ευχαρίστησαν το Διοικητή της 5η ΥΠΕ για την προσφορά του και υποσχέθηκαν συνέχιση της βελτίωσης των υπηρεσιών του τμήματος πάντα για το καλό των ασθενών.