Σε μια εποχή που οι ανάγκες για άμεση αντίδραση σε περιστατικά και καταστάσεις κρίσης μεγαλώνουν, είναι πιο απαραίτητο από ποτέ να υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν πώς να βοηθήσουν όταν χρειάζεται.

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Λάρισας ανακοινώνει την έναρξη νέου Σχολείου Εθελοντών, με στόχο να δώσει στους συμμετέχοντες γνώσεις και δεξιότητες που τους καθιστούν ικανούς να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν σε:

Πρώτες Βοήθειες

Δασοπυρόσβεση

Έρευνα και Διάσωση στο βουνό

Έρευνα και Διάσωση στη θάλασσα

Διαχείριση φυσικών καταστροφών

Τηλεπικοινωνίες.

Το Σχολείο ξεκινά την Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 και τα μαθήματα θα διεξάγονται κάθε Τρίτη & Πέμπτη, 19:00–21:00, στα γραφεία της Ε.Ο.Δ. (Κάρλας 47 & Λαζαρίδη).

Το Σχολείο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Λάρισας δίνει την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να αποκτήσει πρακτικές δεξιότητες, να γίνει ενεργό μέλος μιας ομάδας με ουσιαστικό έργο και, τελικά, να σταθεί ως πραγματικά ενεργός πολίτης δίπλα στους συνανθρώπους του.Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη καλοσύνης· είναι επιλογή συμμετοχής, γνώσης και ευθύνης απέναντι στην κοινωνία.

Γράψου σήμερα κιόλας στην ηλεκτρονική φόρμα και κάνε το πρώτο βήμα για να γίνεις κι εσύ εθελοντής!

Δεν απαιτούνται προηγούμενες γνώσεις - μόνο διάθεση για προσφορά!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά στο 6987708003ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση larisa@hrt.org.gr, καθώς και στα socialmediaτης ΕΟΔ Λάρισας:

Facebook: Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ν. Λάρισας

Instagram: @hrt_larisa