Σημαντική εξέλιξη για τη λειτουργία της μονάδας χημειοθεραπείας του Αχιλλοπουλείου Γενικού Νοσοκομείου Βόλου αποτελεί η υπογραφή διάθεσης στρατιωτικού ογκολόγου, κατόπιν παρέμβασης του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια.

Το αίτημα διαβιβάστηκε από τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, και ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες, ώστε να μετακινηθεί για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ιατρός ογκολόγος που υπηρετεί στο 404 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Λάρισας.

Η βουλευτής Μαγνησίας, Ζέττα Μ. Μακρή, εξέφρασε τις θερμές της ευχαριστίες προς τον κ. Δένδια, υπογραμμίζοντας την άμεση ανταπόκριση και τη συνεργασία με τον κ. Γεωργιάδη για την αντιμετώπιση ενός κρίσιμου ζητήματος δημόσιας υγείας. Η απόφαση θεωρείται καθοριστική για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών καρκινοπαθών της Μαγνησίας, οι οποίοι εδώ και μήνες διεκδικούσαν την πρόσληψη δεύτερου ογκολόγου.

Το πρόβλημα προέκυψε μετά την παραίτηση δύο ογκολόγων και την αποτυχία επαναλαμβανόμενων προκηρύξεων να προσελκύσουν ενδιαφερόμενους. Παρά την προσπάθεια του υπουργείου Υγείας να διατηρήσει τη μονάδα σε λειτουργία με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η κατάσταση παρέμενε οριακή. Η προσωρινή συνδρομή του υπουργείου Άμυνας αναμένεται να προσφέρει ανακούφιση στους ασθενείς, αν και η οριστική λύση παραμένει η στελέχωση με μόνιμο ιατρικό προσωπικό.

Ελένη Μανώλη (ertnews.gr)