Σήμερα, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, 2025-2026, αστυνομικοί διαφόρων υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας παρευρέθηκαν σε σχολεία των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας, όπου διένειμαν ενημερωτικά φυλλάδια, σχολικά προγράμματα και σελιδοδείκτες κυκλοφοριακού περιεχομένου σε γονείς και μαθητές, κατά την προσέλευσή τους σε δημοτικά σχολεία.

Στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και γονέων σε θέματα οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής, ιδιαίτερα κατά τις μετακινήσεις τους από και προς τα σχολικά συγκροτήματα.

Το ενημερωτικό υλικό περιλαμβάνει οδηγίες – συμβουλές προς τους μαθητές, μέσω ποικιλίας σχεδίων και χρωμάτων, με απώτερο στόχο να επιτευχθεί η ασφαλέστερη κυκλοφορία τους στις οδούς.

Παράλληλα, επισημαίνεται στους γονείς ότι για τα παιδιά, κάθε διαδρομή από το σπίτι προς στο σχολείο και αντίστροφα, αποτελεί μια σημαντική μαθησιακή εμπειρία και ένα μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας θα συνεχίζει να βρίσκεται δίπλα σε γονείς και μαθητές, στους οποίους εύχεται καλή και εποικοδομητική σχολική χρονιά.