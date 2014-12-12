Oι Argon Band έρχονται στον Πολιτιστικό Αύγουστο του Δήμου Φαρσάλων, σε ένα δυναμικό live στην Αμπελιά, αύριο Κυριακή 24 Αυγούστου, στην πλατεία του χωριού.

Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 9.30 το βράδυ και θα ταξιδέψει τους παρευρισκόμενους σε ένα μελωδικό ταξίδι με έντεχνα, παραδοσιακά ελληνικά κομμάτια και όχι μόνον.